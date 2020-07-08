Ömer kalıyor, Nuri gidiyor!

Heidenheim ile oynadığı baraj maçları sonunda Bundesliga'da kalmayı başaran Werder Bremen'de Nuri Şahin'in oyun sistemine uymadığı için düşünülmediği öğrenildi. Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt'in Nuri'yi kendi oyun sistemine uygun bulmadığı yönünde yönetime rapor sunmuştu. Nuri Şahin iki yıl önce Dortmund'dan Werder Bermen'e transfer olmuştu. İki sezon boyunca 36 maç yapan Nuri, Werder Bremen formasıyla bir gol atmış ve bir golün de pasını vermişti. ÖMER KALIYOR

Dortmund'dan kiralık alınan Ömer Toprak ise sözleşmesi gereği takımda kalıyor. Dortmund Ömer'i Werder Bremen'e kiralık verirken, tecrübeli futbolcunun belli sayıda maç yapması durumunda Werder Bremen'in futbolcuyu satın alması yönünde madde koydurmuştu. Ömer'in belirtilen sayıda maça çıktığı ve bu nedenle de takımda kalacağı kaydedildi. 30 yaşındaki defans futbolcusu için Werder Bremen Dortmund'a 4 milyon Euro ücret ödeyecek. Ömer sık sık sakatlanmasına rağmen şart koşulan maç sayısına ulaştı. Ömer geride kalan sezonda Werder Bremen'de 10 lig ve iki kupa maçına çıktı.