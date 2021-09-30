Öldüren ihmale para cezası

Haberin Devamı

O zamanlar 7 yaşında olan Elif, 5 yıl önce sınıfıyla birlikte Berlin yakınlarındaki Brandenburg eyaletine bağlı Werbellinsee tatil kampına gitti. Burada arkadaşlarıyla havuza giren Elif, boğularak yaşamını yitirdi. Savcılık, gezi sırasında çocukların sorumluluğunu alan eğitmen ve öğretmenlerin görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle haklarında tecilli hapis cezası talep ederek dava açtı. Savcılık, öğrencilerin sayısının çok olduğunu ve kontrollü bir şekilde havuza girmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti. Öğretmenlerin görevlerini ihmal ettikleri için Elif’in yaşamını yitirdiğini belirten savcı, hapis cezası verilmesini savundu.

SAVCI TEMYİZE GİTTİ

Ancak Eberswalde İdare Mahkemesi’nde görülen son duruşmada 2 eğitmen ve 2 öğretmene 4 bin ve 6 bin 300 euro arasında değişen para cezası verildi. Savcı ise cezanın yetersiz olduğunu belirterek temyize gitti. Elif’in ailesi adına müdahil avukat alarak duruşmaya katılan Kerem Türker de cezanın az olduğunu belirtirken, savcının temyize gitmesinin sevindirici olduğunu ifade etti. Türker, eğitmen ve öğretmenlerin suçlu bulunması yönündeki kararın önemli olduğunu ancak hak edilen cezayı almaları gerektiğini söyledi. BERLİN / Fotoğraf: Arşiv