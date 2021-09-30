Öldüren ihmale para cezası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bela aile hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözler'Bela aile' hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
İngiliz uzmandan Kovid ağrısı uyarısıİngiliz uzmandan 'Kovid ağrısı' uyarısı!#Koronavirus
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Tek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldüTek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldü!#İkiz
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERAvrupa Haberleri

Öldüren ihmale para cezası

#Berlin#Öldüren İhmal#AVRUPADAN HABERLER
Öldüren ihmale para cezası

Berlin’de 5 yıl önce sınıf gezisi sırasında havuzda boğularak yaşamını yitiren Elif’in davasında karar çıktı. Mahkeme, sınıf gezisine eşlik eden eğitmen ve öğretmenleri ihmalle ölüme sebebiyet vermekten para cezası çarptırdı.

Haberin Devamı

O zamanlar 7 yaşında olan Elif, 5 yıl önce sınıfıyla birlikte Berlin yakınlarındaki Brandenburg eyaletine bağlı Werbellinsee tatil kampına gitti. Burada arkadaşlarıyla havuza giren Elif, boğularak yaşamını yitirdi. Savcılık, gezi sırasında çocukların sorumluluğunu alan eğitmen ve öğretmenlerin görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle haklarında tecilli hapis cezası talep ederek dava açtı. Savcılık, öğrencilerin sayısının çok olduğunu ve kontrollü bir şekilde havuza girmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti. Öğretmenlerin görevlerini ihmal ettikleri için Elif’in yaşamını yitirdiğini belirten savcı, hapis cezası verilmesini savundu.

SAVCI TEMYİZE GİTTİ
Ancak Eberswalde İdare Mahkemesi’nde görülen son duruşmada 2 eğitmen ve 2 öğretmene 4 bin ve 6 bin 300 euro arasında değişen para cezası verildi. Savcı ise cezanın yetersiz olduğunu belirterek temyize gitti. Elif’in ailesi adına müdahil avukat alarak duruşmaya katılan Kerem Türker de cezanın az olduğunu belirtirken, savcının temyize gitmesinin sevindirici olduğunu ifade etti. Türker, eğitmen ve öğretmenlerin suçlu bulunması yönündeki kararın önemli olduğunu ancak hak edilen cezayı almaları gerektiğini söyledi. BERLİN / Fotoğraf: Arşiv

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berlin#Öldüren İhmal#AVRUPADAN HABERLER