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Haber Giriş: 04.05.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Old Trafford en az 6 sessiz

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Manchester United, yeni yıla kadar karşılaşmalarına seyirci almamayı hedefliyor. İngiliz ekibi, Old Trafford'da en az 6 ay boş tribünlere oynayacak.

Manchester United, stadının kapılarını 2021’e kadar kapatmayı planlıyor. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Premier Lig ’in devam etmesi halinde Old Trafford’a yeni yıla kadar seyirci alınmayacak.

6 ay boyunca maçlarını seyircisiz oynamaya hazırlanan Kırmızı Şeytanlar’ın finansal direktörleri, kulübün sağlıklı bir pozisyonda kalabilmesi için çeşitli stratejiler oluşturma sürecinde. En kötü senaryoya göre bu durum Şubat 2021’i bile geçebilir. Diğer Premier Lig takımları da stadyuma girişlerin aylar süreceğinin farkında. United’ın finansal olarak daha güçlü görünmesine karşın bu süreç sonrası yaz transfer döneminde takımda
yapılacak değişimlerden de vazgeçilecek. Zira Manchester United İcra Kurulu Başkanı Ed Woodward geçtiğimiz günlerde her zamanki gibi bir transfer dönemi yaşanmayacağını açıklamıştı.

Corona virüs nedeniyle ilk etapta 13 Mart’tan 4 Nisan’a ertelenen Premier Lig, daha sonra süresiz askıya alınmıştı.

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