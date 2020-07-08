Oktoberfest saldırısı yine rafa kalktı

DÜNYANIN en büyük bira festivali Oktoberfest’e 26 Şubat 1980’da bombalı saldırı düzenlenmişti. Festivalin ana kapısındaki çöp kutusuna konulan el yapımı bomba, gece saat 22.00 sıralarında patlamıştı. Patlama sonucu neonazi saldırganla birlikte 13 kişi ölmüş, 213 kişi yaralanmıştı. Federal Savcılık, bundan yaklaşık 5.5 yıl önce saldırının arkasında bulunanları ve yönlendirenleri ortaya çıkarmak için soruşturma dosyasını raftan indirmişti. Uzun süren incelemeden sonra dosya, dava açılmadan yeniden rafa kaldırıldı. Karlsruhe’de açıklama yapan Federal Savcılık Sözcüsü takipsizlik kararının gerekçesini, “Saldırıda parmağı bulunan veya yönlendiren birilerinin olduğunu gösteren yeterli somut delil bulamadık” sözleriyle açıkladı.

İZMARİTLER İMHA EDİLDİ

2014 yılının aralık ayında dosyayı yeniden açan Münih Başsavcısı Werner Dietrich, olayın arkasında ırkçı organizasyonun bulunduğundan emin olduğunu söylemişti. Parça tesirli bombayı patlatan saldırganın aşırı sağcı örgütlerle bağlantısı ve Alman Milliyetçi Parti (NPD) ile ilişkisi tespit edilmişti. Yeniden açılan dosyada 400 bin sayfa delil, ifade ve rapor incelendi. 900 kadar delil, bilgi ve bulgu da yeniden masaya yatırıldı. 1980 yılında açılan soruşturmada ise ciddi hatalar yapılmıştı. Saldırganın otomobilinde bulunan 40 kadar izmaritin incelenmeden imha edilmesi hâlâ ciddi eleştiri konusu. Uzmanlar, izmaritlerin imha edilmemesi durumunda bugünkü teknolojiyle DNA üzerinden saldırının arkasındaki güçlere ulaşılmasının çok kolay olduğuna dikkati çekiyor.