Oktoberfest kurbanları 40. yılında anıldı

ANMA törenine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bavyera Başbakanı Markus Söder, Münih Anakent Belediye Başkanı Dieter Reiter, saldırı anında orada olan ve 2 kardeşini kaybeden 52 yaşındaki Robert Höckmayr, saldırıda 2 bacağını birden kaybeden 57 yaşındaki Dimitrios Lagkadinos ev çok sayıda vatandaş katıldı. Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, “Terörün kökleri ekonomimizin içine kadar sindi ama mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi. Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Münih Anakent Belediye Başkanı Dieter Reiter ise konuşmalarında, terörün bir insanlık suç olduğunu ve her türlüsüyle mücadele içinde olduklarını belirtirken, yaşanan olaydan dolayı yaralı kurtulanlar ve kurbanların ailelerinden özür dilediler.

Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen Oktoberfest, 1949 yılından bu yana ilk kez bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildi.