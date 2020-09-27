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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 27.09.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Oktoberfest kurbanları 40. yılında anıldı

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Oktoberfest kurbanları 40. yılında anıldı
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26 Eylül 1980’de düzenlenen Oktoberfest’te akşam saat 22.20 sıralarında Alman ırkçı Gundolf Köhler (21) tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu saldırgan dahil 13 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi yaralanmıştı. Dün o saldırıda hayatını kaybedenler için bir anma etkinliği düzenlendi.

ANMA törenine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bavyera Başbakanı Markus Söder, Münih Anakent Belediye Başkanı Dieter Reiter, saldırı anında orada olan ve 2 kardeşini kaybeden 52 yaşındaki Robert Höckmayr, saldırıda 2 bacağını birden kaybeden 57 yaşındaki Dimitrios Lagkadinos ev çok sayıda vatandaş katıldı. Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, “Terörün kökleri ekonomimizin içine kadar sindi ama mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi. Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Münih Anakent Belediye Başkanı Dieter Reiter ise konuşmalarında, terörün bir insanlık suç olduğunu ve her türlüsüyle mücadele içinde olduklarını belirtirken, yaşanan olaydan dolayı yaralı kurtulanlar ve kurbanların ailelerinden özür dilediler.
Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen Oktoberfest, 1949 yılından bu yana ilk kez bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Oktoberfest kurbanları 40. yılında anıldı
Oktoberfest kurbanları 40. yılında anıldı
Oktoberfest kurbanları 40. yılında anıldı

 

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