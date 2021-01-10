Ögrenciler testi kendileri yapacak

EĞİTİM Bakanı Heinz Fassmann, basına yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında ‘güvenli ağ’ adı verilen ve okullarda virüsün yayılmasını engellemek için her hafta düzenli olarak öğrencilere test yapılmasını öngören bir uygulamanın hayata geçirileceğini bildirdi. Fassmann, salgın nedeniyle Noel tatilinin 18 Ocak’a uzatıldığı Avusturya’da okulların tam olarak ne zaman başlayacağının henüz belirlenmediğini ancak yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilköğretimde öğrencilere hızlı Kovid-19 testi uygulanacağını ifade etti.

Eğitim Bakanı Heinz Fassmann

14 YAŞ ÜSTÜNE İZİN

Test yaptırmanın zorunlu olmadığını vurgulayan Fassmann, her hafta başı 14 yaş üstü öğrencilerin kendi kendilerine hızlı test uygulayabileceğini, testlerin birkaç dakika gibi çok kısa sürede sonuçlandığını kaydetti. Fassmann, 14 yaş altı öğrencilerin ise test yaptırıp yaptırmamasına ailelerinin karar vereceğini, bu yaş gurubuna hızlı testleri ebeveynlerinin uygulayacağını dile getirdi. Testlerin can acıtmadan ve basit bir yöntemle yapıldığına işaret eden Fassmann, hızlı test sonucunun pozitif çıkması durumunda, daha kesin sonuç veren PCR testinin yapılacağı ve bunun sonucuna göre hareket edileceğini söyledi.