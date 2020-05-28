‘O ülkeler arasında Türkiye de var’

BU konudaki kararın Türkiye’deki koşullara bağlı olacağına işaret eden Maas, Türkiye’deki plajlarda ve otellerde uygulanan hijyen kurallarına, enfeksiyon sayılarına bakılacağını söyledi. Seyahatleri mümkün kılmanın yanı sıra seyahat edenleri de korumak istediklerini belirten Maas, Türkiye’de çok sıkı önlemler alındığını da hatırlattı. Maas, Türk yetkililerle seyahat konusunda görüşmelerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Alman hükümeti, seyahat uyarılarının kaldırılmasına ilişkin dün yapması planlanan toplantıyı ertelemişti. Bu konudaki kararın önümüzdeki hafta verileceği tahmin ediliyor. Alman basınına yansıyan bilgilere göre Alman hükümeti seyahatlere yeşil ışık yakmak için söz konusu ülkelerde bir dizi kriterin yerine getirilmesini isteyecek. Bu kriterler arasında Almanya’da uygulanan, ‘7 gün içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni enfeksiyonluk üst sınırın aşılmaması’ da bulunuyor. Almanya’da bu üst sınırın aşılması durumunda koronavirüse karşı kaldırılan önlemlerin yeniden yürürlüğe sokulması öngörülüyor.

TÜV Süd SERTİFİKALANDIRACAK

Alman hükümeti ayrıca Avrupa ülkelerinde fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni, maske kullanımı, mekanların havalandırma ve dezenfeksiyonu gibi alanlarda konseptler geliştirilmesini istiyor. Koruma konseptlerinin, turistlerin hastalanması durumunda uygulanacak önlemleri, test kapasitelerinin yeterliliğini, karantina ve tedavi imkanlarını da kapsaması isteniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta Alman basınında yayınlanan bir makalesinde Almanları yaz tatillerini geçirmek için Türkiye’ye davet etmiş ve otellerin Alman kalite denetim kuruluşu TÜV Süd tarafından sertifikalandırılacağını belirtmişti. TÜV Süd İstanbul sorumlusu Çağrı Develioğlu da Alman kamu yayın kuruluşu ARD’ye yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinden bu yönde bir görevlendirme aldıklarını doğrulamıştı. Almanya’da bölgesel yapılanmaları olan TÜV, farklı alanlarda ürün ve hizmetlerin kalite kontrolünü yapan ve belgelendirme yetkisine sahip bir kuruluş.