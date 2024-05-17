O saatte büfede ne yapıyordu?

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PATLAMA sonrası 3 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden birinin cesedi birinci katta bulundu ve buradaki konutta yaşadığı kaydedildi. İkinci kişinin cesedi merdiven boşluğunda bulundu ve onun da kiracılardan biri olduğu açıklandı. Üçüncü kişinin ise büfenin sahibi kadının eşi olduğu ve cesedinin zemin katta dükkânın içinde bulunduğu kaydedildi. Patlama ve yangının çıkış nedeniyle ilgili birçok spekülasyon yapılmasına rağmen gerçek neden henüz tam olarak bilinmiyor. Fakat polis, cesedi dükkânda bulunan üçüncü kişinin patlamanın yaşandığı gecenin o saatinde kendilerine ait dükkânda ne yaptığını araştırıyor.

