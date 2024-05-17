O saatte büfede ne yapıyordu?

DÜSSELDORF / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 10:26
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Almanya’nın Düsseldorf kentindeki bir büfede önceki gece vakti yaşanan patlama ve çıkan yangının sebebi hâlâ bilinmiyor. Ancak itfaiye tarafından yapılan ilk incelemede yangında ‘dış etken’ olduğuna dair bir iz bulunamadığı belirtildi.
PATLAMA sonrası 3 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden birinin cesedi birinci katta bulundu ve buradaki konutta yaşadığı kaydedildi. İkinci kişinin cesedi merdiven boşluğunda bulundu ve onun da kiracılardan biri olduğu açıklandı. Üçüncü kişinin ise büfenin sahibi kadının eşi olduğu ve cesedinin zemin katta dükkânın içinde bulunduğu kaydedildi. Patlama ve yangının çıkış nedeniyle ilgili birçok spekülasyon yapılmasına rağmen gerçek neden henüz tam olarak bilinmiyor. Fakat polis, cesedi dükkânda bulunan üçüncü kişinin patlamanın yaşandığı gecenin o saatinde kendilerine ait dükkânda ne yaptığını araştırıyor.‘YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ’Düsseldorf
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yangın
müfettişlerinin yanı sıra Eyalet Kriminal Soruşturma Dairesi’nden adlı tıp uzmanları da olay yerinde inceleme yaptı. Ayrıca sokaktaki enkaz alanının 3 boyutlu görüntüleri çekildi. İtfaiyeye ait bir köpek de benzin gibi yangın hızlandırıcıların izlerini aradı. Polis sözcüsü, “Şu anda öncelikli görevimiz kazanın nedenini bulmak. Dışarıdan herhangi bir etki olduğuna dair bir belirti yok” dedi. Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller, “Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Şu anda onların acısı her şeyden önemli. Gerekirse bölge sakinlerine kalacak yer konusunda yardımcı olmaya hazırız” dedi.