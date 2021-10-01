O polise ömür boyu hapis

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Olympiakos sonrası olay sözler İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi...Olympiakos sonrası olay sözler! "İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi..."#Fenerbahçe
Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiSon dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Aşının yapamadığını yapacak... İyi haber ABDden geldiAşının yapamadığını yapacak... İyi haber ABD'den geldi!#Koronavirüs
Dünya şokta Pandeminin en büyük skandalı...Dünya şokta! Pandeminin en büyük skandalı...#Brezilya
Dikkat Çok sayıda kente kritik uyarı... Kuvvetli geliyorDikkat! Çok sayıda kente kritik uyarı... Kuvvetli geliyor#Meteoroloji
Dev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak 15 dakikada dolacakDev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak! 15 dakikada dolacak#Elektrikli Araç
Dünya gündemine oturdu Kendini arayan adamdan ilk açıklamaDünya gündemine oturdu! Kendini arayan adamdan ilk açıklama#Beyhan Mutlu
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
21 kişilik orkestrası Kıbrısta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim#Bülent Ersoy
Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şartParlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart#Parlamenter Sistem
Olaylı boşanma Oğul Aktunadan zehir zemberek dilekçeOlaylı boşanma! Oğul Aktuna'dan zehir zemberek dilekçe#Yıldırım Aktuna
HABERLERAvrupa Haberleri

O polise ömür boyu hapis

#İngiltere#Sarah Everard#Wayne Couzens
O polise ömür boyu hapis

İngiltere’de 33 yaşındaki Sarah Everard’ı kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldüren polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Sarah Everard cinayetine ilişkin başkent Londra’daki Old Bailey Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararı açıklayan yargıç Justice Fulford, 48 yaşındaki polis memuru Couzens’a ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıç Fulford, Everard’ın, Couzens tarafından öldürülmesinin yıkıcı ve trajik olduğunu, tamamen vahşi koşullarda gerçekleştiğini belirterek, Couzens’a, “Ailene ihanet ettin ve gerçek bir pişmanlık belirtisi yok” dedi.

O polise ömür boyu hapis

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent’te 10 Mart’ta bulunan insan kalıntılarının Everard’a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken kadınlar, sosyal medyadan korku ve endişelerini dile getirmişti. AA / Fotoğraflar: AP
O polise ömür boyu hapis

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Sarah Everard#Wayne Couzens