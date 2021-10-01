O polise ömür boyu hapis

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Sarah Everard cinayetine ilişkin başkent Londra’daki Old Bailey Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararı açıklayan yargıç Justice Fulford, 48 yaşındaki polis memuru Couzens’a ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıç Fulford, Everard’ın, Couzens tarafından öldürülmesinin yıkıcı ve trajik olduğunu, tamamen vahşi koşullarda gerçekleştiğini belirterek, Couzens’a, “Ailene ihanet ettin ve gerçek bir pişmanlık belirtisi yok” dedi.