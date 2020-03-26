O maçın kameramanı koronavirüs nedeniyle komada!

NBA'de corona virüs salgını nedeniyle sezon askıya alınırken bu karardan 4 gün önce oynanan Detroit Pistons - Utah Jazz maçının kameramanına koronavirüs teşhisi konuldu.

İsmi açıklanmayan kameramanın durumu, arkadaşları tarafından yerel medya aracılığıyla paylaşıldı.

50 yaşındaki kameraman, Detroit Pistons'ın sahası Little Caesars Arena'da yıllarca görev yaparken Pistons - Jazz maçı sonrası da soyunma odası röportajları gerçekleştirmiş.

Kameramanın, koronavirüse tam olarak nerede, nasıl, ne zaman yakalandığı bilinmiyor. Arkadaşı Grov Tigue'in yaptığı açıklamaya göre maçtan yaklaşık 1 hafta sonra kendini hasta hissetmeye başladı. Evde kullandığı ilaçlar işe yaramayınca da 18 Mart'ta hastaneye gitmeye karar verdi.

Hastanede ilk etapta oksijen seviyesi düştüğü için solunum cihazına bağlanan hastanın daha sonra komaya girdiği belirtildi. Salı günü komadan kurtulmasına rağmen nefes almakta yaşadığı sıkıntı nedeniyle yeniden komaya alındığı aktarıldı.

NBA'de ilk olarak Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'in koronavirüs testi pozitif çıkarken sonrasında takım arkadaşı Donovan Mitchell ve Detroit Pistons forması giyen Chris Wood, hastalığa yakalanan isimler olmuşlardı.