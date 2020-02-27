O gece 52 kurşun sıkmış

BASINA kapalı yapılan toplantıda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan savcı, avcılık kulübüne üye olan neonazi Tobias Rathjen’in üç silahına el konduğunu, bu silahlardan birinin bir aylığına kiralandığını, birinin ruhsatlı olduğunu ve diğerinin de cinayetlerde kullanılan Çek yapımı Ceska marka silah olduğunu ve bu silahın yasa dışı yollarla elde edindiğini anlattı. Savcının verdiği bilgiye göre ırkçı terörist, 4’ü Türkiye kökenli 9 kişiyi de aynı silahla öldürmüş.

Neonazinin iki ayrı kafede dokuz kişiye 52 kurşun sıkarken, annesini ise evde başka bir silahla ve iki kurşunla öldürdüğü öğrenildi. Otopsi henüz tamamlanmadığı için teröristin, annesini saldırıdan önce mi ya da sonra mı öldürdüğü ise şimdilik belli değil. Teröristin babası ise polis sorgusunda eşinin ve oğlunun ölümünden habersiz olduğunu anlatmış: “Ben uyuyordum. Polis eve girince hırsız sandım. Öyle uyandım.”

YASAK ALANA PARK

Tobias Rathjen’in ilk cinayeti işlemeden en az bir saat önce Midnight nargile barın yakınlarına geldiği, otomobilini yasak alana park ettiği için belediye görevlileri tarafından kontrol edildiği de ortaya çıktı. Görevlilerin polise verdikleri ifadelerinde, Tobias Rathjen’in kontrol sırasında sıra dışı bir tutum içinde olmadığı ve agresif davranmadığını anlattıkları öğrenildi. Tobias Rathjen’in 2018 yılında Amerika’ya gittiği bilgisine ulaşan savcılık, neonazinin Amerika’da kimlerle ilişki içinde olduğu ve burada ne kadar süre kaldığını da araştırıyor.