Nürnberg’de tehlike sınırı artıyor
Almanya’nın Nürnberg şehrinde insidans değeri olarak adlandırılan 100 bin nüfus başına son 7 günlük vaka sayısı her geçen gün artıyor. Buna göre geçen cumartesi 107.8 olan değer, pazar günü 112.7 olarak ölçüldü.
INSIDANS değeri bugün ise 116.1’e yükseldi. Yasakların yarın daha da sıklaştırılması gündeme geldi. Nürnberg’de bugüne kadar 812 kişi hayatını kaybetti.
Şimdiye kadar Nürnberg’de 57 bin 172 kişiye aşı yapıldı. 15-19 Mart tarihleri arasında final sınıfları hariç derslere uzaktan yapılmaya devam edilecek. Yaklaşık üç aylık zorunlu korona molasından sonra Bavyera’da tüm okulların insidans’ın 100’ün altına düşmesi halinde açılmasına izin verilecek.