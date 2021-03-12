Nürnberg’de okullar ve kreşler yeniden kapanıyor

NÜRNBERG Belediyesi basın bürosu tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta cuma günü enstitüden gelecek yeni oranlara bağlı olarak okulların açılıp açılmayacağına kara verilecek. Açıklamada, “Bavyera Enfeksiyon Koruma Önlemleri Yönetmenliği gereğince RKI değerlerine dayalı olarak okulların, bakım merkezlerinin ve gündüz bakım tesislerinin açılmasıyla ilgili karar alınmıştır. Nürnberg’de 15-19 Mart 2021 tarihleri arası ilkokullar ve özel okullarda uzaktan eğitime geri dönülüyor” denildi.