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Avrupa
İlhan BABA, NÜRNBERG / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 12.03.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Nürnberg’de okullar ve kreşler yeniden kapanıyor

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Nürnberg’de okullar ve kreşler yeniden kapanıyor

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, 100 bin nüfus başına vaka sayısı 100.3 olan Nürnberg’de 15 Mart 2021 tarihi itibariyle okullar tekrar kapanıyor.

NÜRNBERG Belediyesi basın bürosu tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta cuma günü enstitüden gelecek yeni oranlara bağlı olarak okulların açılıp açılmayacağına kara verilecek. Açıklamada, “Bavyera Enfeksiyon Koruma Önlemleri Yönetmenliği gereğince RKI değerlerine dayalı olarak okulların, bakım merkezlerinin ve gündüz bakım tesislerinin açılmasıyla ilgili karar alınmıştır. Nürnberg’de 15-19 Mart 2021 tarihleri arası ilkokullar ve özel okullarda uzaktan eğitime geri dönülüyor” denildi.

 

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