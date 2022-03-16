Nürnberg’de gözler ödül töreninde... Perihan Savaş...

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GECEDE en iyi uzun ve kısa filmler, en iyi kadın ve erkek sanatçılar, seyirci ödülü ve Mahmut Tali Öngören ödülleri sahiplerini bulacak. Ünlü sanatçı Perihan Savaş da Onur Ödülü alacak. Uzun film jürisinde Yapımcı Alexander Bohr, başkanlığında, yönetmen Thorsten Schamann, yönetmen Hüseyin Tabak, oyuncu Tolga Tekin, oyuncu Nilüfer Açıkalın ve Şenay Gürler yer alırken, kısa film jürisinde ise yazar ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, oyuncu Ulrike Arnold, senarist Tini Tüllmann ile oyuncu Süheyla Ünlü yer alıyor. Kazanan en iyi film Kommkino’da saat 20.45’de seyirciyle buluşacak. Festivalin açılış filmi ‘Bergen’, ikinci gösteriminde de yoğun ilgiye neden oldu.