Nürnberg’de ‘acil’ durum yürürlüğe girdi

Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, halka hitap ederek kısıtlamalara ve hijyen kurallarına bağlı kalınması çağrısı yaptı. Her gece 22.00-05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması yeniden yürürlüğe girdi. Hane dışında 14 yaşından büyük kişilerle toplantılara izin verildi. Kitapçılar, çiçekçiler, nalburlar ve tüm temel malzeme dükkânları açık kalacak. Hayvanat bahçesi tekrar kapatılacak, 2 müzenin açılışı iptal edilecek. Her zamanki gibi FFP2 maskesi takılmaya devam edilecek ve mesafe kurallarına riayet edilecek. 14 yaşındaki 20 çocuktan oluşan sabit gruplarda spor imkânı mümkün olmayacak. Sadece temassız sporlara izin verilecek. Ayrıca belirlenen büyük alanlarda maske mecburiyeti pazartesiden cumaya kadar 07.00-19.00 saatleri arasında geçerli olacak. Cumartesi günü ise saat 09.00-18.00 arası maske takılacak. Belirlenen alanlarda alkol tüketimi yasağı her gün 24 saat geçerli olacak.