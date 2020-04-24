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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 24.04.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Nürnberg’de açık hava araba sineması açılacak mı?

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Nürnberg’de açık hava araba sineması açılacak mı?
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Koronavirüs nedeniyle hayat dururken, Nürnberg’de araba sinemalarının açılması gündeme geldi.

NURNBERG’deki Marienberg arkasındaki (Auto Kino) açık hava araba sineması 30 aralık 2002 yılında kapatılmış ve ışıklar sönmüştü. 33 yıl sonra, yıkılan devasa beton perdenin yeniden açılması tartışılıyor. Mart ayının ortalarından bu yana sinema salonlarının kapanması, bu sektöre de darbe vurmuştu. Şimdi gözler, açık hava araba sinemasının açılıp açılmayacağı kararına çevrildi. Cinecitta ilgilileri, açık hava sinema talebini, üç hafta önce Essen ve Köln gibi şehir belediyelerine iletmişlerdi. Sinemaseverler yıldızların altında sinemayı izlemeyi dört gözle bekliyor.

 

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