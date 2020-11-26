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Hürriyet
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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 26.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Nürnberg’de 1 günde 4 Türk virüse yenik düştü

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Nürnberg’de 1 günde 4 Türk virüse yenik düştü
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Nürnberg’de bir günde dört vatandaşımız hayatını kaybetti, toplam sayı 33’e yükseldi. Başkonsolos Serdar Deniz, alınacak tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu görev bölgesinde ikamet eden ve korona nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayının artması endişeye neden oldu. 24 Kasım 2020 tarihinde korona nedeniyle Nürnberg’de vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 4 kişi birden artarak 33’e yükseldi.

VATANDAŞLARI UYARDI
Türk vatandaşları arasında artan ölü sayısının endişe verici olduğuna dikkat çeken Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, tüm vatandaşlardan salgın hastalıklara yönelik alınacak önlemleri titizlikle uygulamaları ve resmi makamlarca yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

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