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Hürriyet
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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Nürnberg tarihi havuzuna kavuşuyor

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Nürnberg tarihi havuzuna kavuşuyor
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Nürnberg Belediye Meclisi yaptığı toplantıda, kentte uzun yıllardır hizmet veremeyen tarihi kapalı havuzun yenilenmesine ve tekrar faaliyete geçirilmesine karar verdi.

BELEDİYE Başkanı Marcus König, “Artık Nürnberg halkına havuzlarını geri verebildiğimiz için çok mutluyum. Bu büyük bir mali başarı, ancak buna değecek. Artık proje grubu tarafından sunulan planlamayı uygulayabiliriz” dedi. Nürnberg Belediyesi İkinci Başkanı Christian Vogel de “Nürnberg’in batısı nihayet kendi kapalı yüzme havuzuna kavuşacaktır” dedi. Havuzun yeniden açılması maliyeti yaklaşık 55.6 milyon euro tuttu.

Nürnberg tarihi havuzuna kavuşuyor

Nürnberg tarihi havuzuna kavuşuyor

Nürnberg tarihi havuzuna kavuşuyor

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