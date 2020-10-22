Nürnberg tarihi havuzuna kavuşuyor

BELEDİYE Başkanı Marcus König, “Artık Nürnberg halkına havuzlarını geri verebildiğimiz için çok mutluyum. Bu büyük bir mali başarı, ancak buna değecek. Artık proje grubu tarafından sunulan planlamayı uygulayabiliriz” dedi. Nürnberg Belediyesi İkinci Başkanı Christian Vogel de “Nürnberg’in batısı nihayet kendi kapalı yüzme havuzuna kavuşacaktır” dedi. Havuzun yeniden açılması maliyeti yaklaşık 55.6 milyon euro tuttu.



