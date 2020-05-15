Nürnberg Lorenz Kilisesi önünde gösteri yapılmayacak
Geçen hafta korona kısıtlamalarına karşı yapılan eylemlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için polis, önlem olarak yeni yapılacak gösterilerin Meistersingerhalle’de yapılmasına karar verdi.
GEÇEN hafta Nürnberg şehir merkezindeki, Lorenzkirche Kilisesi önünde koronavirüs aşısına karşı yapılan protesto gösterisi sırasında, sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve maske takılmadığı gerekçesiyle polis bazı önlemler aldı. Polis sözcüsü Michael Konrad’ın bildirdiğine göre, protesto gösterisi sırasında, bireysel gruplar durumu agresif bir ruh hali canlandırmak için kullanmak istedi. Aynı zamanda aşırı sağcı gruplar da bir araya geldi ve atmosfer ısıtıldı. Bu nedenle polis ve kamu düzeni ofisi, korona kısıtlamalarına karşı yapılacak gösterileri Meistersingerhalle’ye taşıdı.
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