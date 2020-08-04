Nuri Şahin'in hayali Borussia Dortmund

Ruhr-Nachtrichten'de yer alan habere göre; Nuri Şahin, Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ile bir görüşme gerçekleştirdi. Werder Bremen ile olan sözleşmesi sona eren Nuri'nin, Watzke ile olan görüşmesinden herhangi bir detay verilmedi ancak bu görüşmenin transferle ilgili olabileceği vurgulandı.

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nuri Şahin'in 2-3 sezon boyunca futbol oynamak istediği ve ardından antrenörlük hayatına başlamak istediği bilgisi verildi.

HAYALİ DORTMUND'A GERİ DÖNMEK

Nuri Şahin'in kariyerinin sonuna doğru Dortmund'a dönmek istediği ve futbolu da burada bırakarak antrenörlük hayatına geçiş yapmak istediği belirtildi. Nuri Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, "Kesinlikle antrenör olmak istiyorum. Şimdiden bunun için hazırlanıyorum." demişti.