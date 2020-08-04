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Avrupa
Haber Giriş: 04.08.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Nuri Şahin'in hayali Borussia Dortmund

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Nuri Şahin'in hayali Borussia Dortmund
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Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Türk milli oyuncu Nuri Şahin, eski kulübü Borussia Dortmund'a geri dönmek istiyor.

Ruhr-Nachtrichten'de yer alan habere göre; Nuri Şahin, Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ile bir görüşme gerçekleştirdi. Werder Bremen ile olan sözleşmesi sona eren Nuri'nin, Watzke ile olan görüşmesinden herhangi bir detay verilmedi ancak bu görüşmenin transferle ilgili olabileceği vurgulandı.

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nuri Şahin'in 2-3 sezon boyunca futbol oynamak istediği ve ardından antrenörlük hayatına başlamak istediği bilgisi verildi.

HAYALİ DORTMUND'A GERİ DÖNMEK
Nuri Şahin'in kariyerinin sonuna doğru Dortmund'a dönmek istediği ve futbolu da burada bırakarak antrenörlük hayatına geçiş yapmak istediği belirtildi. Nuri Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, "Kesinlikle antrenör olmak istiyorum. Şimdiden bunun için hazırlanıyorum." demişti.

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