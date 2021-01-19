Nuri Şahin gündem oldu

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katması, uzun yıllar Almanya'da forma giyen bir başka yıldız Nuri Şahin'i de gündeme getirdi. Mesut Alman Milli Takımı, Nuri ise Türk Milli Takımı'nda forma giymişti. Peki, Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin hangi takımlarda oynadı? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte kariyerine artık Antalyaspor'da devam eden Nuri Şahin hakkında bilgiler...

Nuri Şahin, 5 Eylül 1988'de Almanya'nın Lüdenscheid kentinde dünyaya geldi. Harvard İşletme Okulu'nda yüksek lisansını tamamlayan Şahin, futbola doğduğu yerin yerel takımlarından RSV Meinerzhagen'de başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer oldu. Borussia'da yıldızı özellikle 2005-2006 sezonunun başında parlayan Şahin'in ilk profesyonel maçı Intertoto Kupası'nda deplasmanda Sigma Olomouc ile oynadıkları maç oldu. Şahin, 66. dakikada oyuna girerek Borussia Dortmund'un Avrupa maçlarında oynayan en genç futbolcusu unvanını etti. BORUSSİA DORTMUND KARİYERİ

16 yaşında Bundesliga'da VfL Wolfsburg deplasmanında forma giyerek bu ligde ilk 11'de maça başlayan en genç oyuncu unvanını da kazanan Şahin, 13 Ağustos 2005'te Schalke 04 maçında ise ilk kez taraftarının karşısına çıktı. Bu maçtan sonra bir süre kadroda yer almayan Şahin, 26 Kasım 2005 günü Nürnberg ile oynanan maçta gol atarak Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu unvanını da hanesine ekledi. Şahin, o sezon ligde 7. olan Dortmund'da 1 gol 6 asistlik bir performans gösterdi, Sonraki sezon ilk hafta maçı olan Bayern Münih maçında oynayan yıldız futbolcu, sonraki birkaç hafta Borussia Dortmund II'de forma giydi. Daha sonra ise yeniden A takıma döndü. FEYENOORD

Nuri Şahin, kulübü Borussia Dortmund tarafından 5 Temmuz 2007 tarihinde Feyenoord'a kiralik verildi. Bu takımda ilk 11'e hemen giren Nuri takımının ligdeki ikinci, kendisinin ise takımdaki ilk resmî maçı olan NAC Breda maçında 5-0'lık galibiyete iki golüyle katkıda bulundu. Şahin, sezon boyunca 6 gol kaydederek kariyerinin o döneme kadarki en iyi performansına ulaştı. DORTMUND'TA İKİNCİ DÖNEM

2008-2009 sezonuna Borussia Dortmund II'de başlayan Şahin, tekrar A takıma yükseldi. Aynı sezon ilk kez UEFA Kupası'nda forma giyen Şahin, 1. tur ikinci maçında Udineseye penaltı atışlarında takımının ilk golünü atsa da Dortmund, penaltılarla rakibine elendi. 2009-2010 sezonunda Borussia'nın değişmez oyuncularından olan Şahin, 34 maçın 33'ünde forma giydi ve 4 gol, 8 asist kaydetti. Nuri Şahin, 2010-11 sezonunda da Borussia'nın değişilmez futbolcularından birisi oldu. Kulübünün Bundesliga şampiyonluğunu ligin bitimine iki hafta kala ilan etmesiyle Bundesliga'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Borussia'nın lig şampiyonluğu yolunda sezon boyunca 30 lig maçında 6 gol attı ve 8 asist yaptı. Ayrıca Bundesliga'da oynayan tüm futbolcular arasındaki bir ankette de sezonun en iyi oyuncusu seçildi. REAL MADRİD TECRÜBESİ

Nuri Şahin, 2011 tarihinde Real Madrid'e transfer oldu. 6 Kasım 2011 tarihinde Osasuna ile oynanan maçta 66. dakikada oyuna dahil olarak, Real Madrid'deki ilk resmi maçına çıktı. 22 Kasım 2011'de ise Santiago Bernabéu'da oynanan Real Madrid - Dinamo Zagreb karşılaşmasında takımı adına ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Real Madrid formasıyla ilk resmi golünü 20 Aralık 2011 tarihinde Ponferradina takımıyla oynanan ve 5-1 kazanılan Copa del Rey maçının 44. dakikasında attı. Şahin, kulüpteki bu ilk sezonunda La Liga şampiyonluğunu yaşadı. İlk sezonunda sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Şahin, teknik direktör José Mourinho tarafında 4 La Liga, 2 Kral Kupası, 4 de UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 10 maçta oynatıldı ve bu maçlarda 2 gol atmış ve 1 asist yaptı. LİVERPOOL

2012'de Liverpool'a kiralık olarak imza atan Şahin, Liverpool'daki ilk maçına 2 Eylül 2012 tarihinde Arsenal ile oynanan ve 2-0 kaybedilen lig karşılaşmasında çıktı. Liverpool kariyerinin ilk golünü 26 Eylül 2012'de EFL Cup 3. tur maçında 2-1 kazanılan West Bromwich deplasmanında atan Şahin, maçın 17. ve 82. dakikalarında attığı 2 gol ile takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Premier League'deki ilk golünü de 26 Eylül 2012 tarihinde oynanan ve 5-2 kazanılan Norwich City karşılaşmasında attı. Liverpool kariyeri 2012-13 sezonu devre arasında sonlanan Şahin, eski kulübü Borussia Dortmund'a döndü. DORTMUND'TA ÜÇÜNCÜ DÖNEM

2013 yılında satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına Borussia Dortmund'a imza atan Şahin, transferinin ardından ilk lig maçında SV Werder Bremen karşısında 84. dakikada oyuna girdi. 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Legia Warszawa' yı 8-4 yendikleri maçta 3. golü atarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 19 maçta ilk kez gol atmış oldu. Böylelikle Şahin, 644 gün sonra resmi maçlarda gol atmış oldu.

ANTALYASPOR İLE TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ

En son Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen ve geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol atan Nuri Şahin, 2020'de Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.