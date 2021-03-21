Nüfus sayımında son gün... Katılmayanın cebi yanacak

NÜFUS sayım formları son bir aydır census.gov.uk adresinden, her haneye özel verilen şifrenin girilmesiyle doldurulabiliyor. Nüfus sayım görevlileri bugün herhangi bir nedenle formu internetten dolduramayan haneleri dolaşıp kayıt altına almaya çalışacak. Hane halkıyla ilgili soruların sorulduğu form 10 dakikada doldurulabiliyor. Ayrıca formu kaydedip sonra devam etme seçeneği de sunuluyor. İlk olarak 1801’de gerçekleştirilen nüfus sayımı, İkinci Dünya Savaşı’na denk gelen 1941 yılı hariç her 10 yılda bir yapıldı. SAYIMA KATILIM ÇAĞRISI YAPILDI

Britanya Türk Derneği de (BTA) İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun, ülkede 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına katılımı için kampanya başlatmıştı. Dernekten yapılan açıklamada, “İngiltere’deki toplumumuzun gerçek sayısını göstermek ve toplum olarak İngiltere siyasal ve sosyal hayatında daha çok söz sahibi olmamız adına nüfus sayım formunu internet üzerinden dikkatlice doldurmamız gerekiyor” denilmişti. Nüfus sayımı ülkedeki halklar ve haneler hakkında, yaşları, etnik kökenleri, dini inançları, gelirleri ve sağlık durumları gibi birçok konuda hayati önemdeki ayrıntıları gözler önüne seriyor. Nüfus sayım formunda, katılımcılara din, cinsel yönelim, etnik köken gibi sorular soruluyor, ancak bu soruları yanıtlamak gönüllülük esasına dayalı. İngiltere’de yaşayan Aleviler de 2021 nüfus sayımında formlarda yer alıyor. Böylece Britanya’da yaşayan Aleviler 2021 nüfus sayımında inanç hanesinde görünür olacak.