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HABERLERAvrupa Haberleri

NSU’nun yoldaşı Andre E. davası Yüksek Mahkeme’de!

#Almanya#NSU#AVRUPADAN HABERLER
NSU’nun yoldaşı Andre E. davası Yüksek Mahkeme’de

NSU davasında aşırı sağcı teröristlere yardım etmekten yargılanan ve Münih’teki Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 2018’de sadece iki yıl hapis cezasına çarptırılan Andre E.’nin daha yüksek cezaya çarptırılması için açılan dava Federal Mahkeme’de görülmeye başlandı. Federal Mahkeme’nin, 15 Aralık’ta karar vermesi bekleniyor.

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NSU üçlüsünün tek yaşayan üyesi olan Beate Zschaepe 11 Temmuz 2018’de ömür boyu hapse mahkûm olmuştu. NSU’ya yardım etmekten yargılanan Andre E.’nin aynı tarihte Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde çok hafif bir cezayla kurtulması tepkilere neden olmuştu. Münih’teki mahkeme kararından sonra Andre E., hemen serbest bırakılmıştı. Münih Mahkemesi, Andre E.’nin NSU’nun cinayetlerinden bilgisi olmadığı yönünde görüş belirtmişti. Federal Savcılık ise çok daha yüksek bir ceza talep etmişti. Savcı o dönemde Andre E.’nin cinayete teşebbüse yardım ve yataklık etmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

NSU’nun yoldaşı Andre E. davası Yüksek Mahkeme’de

‘ASILSIZ VAR SAIMLARDAN YOLA ÇIKILDI’
Federal mahkemede görülen duruşmada Federal Savcı Jochen Weingarten, aşırı sağcı Andre E.’nin NSU üyelerini yıllardır tanıdığını söyledi. Savcı, sanığın, faillerin 2000 yılındaki saldırılardan biri için Köln’e giderken kullandıkları karavanı kiraladığını belirtti. Savcı, Münih‘teki mahkemenin, sanığın cinayet ve saldırı planlarını ancak geç bir zamanda öğrendiğini gerekçe göstermesinin makul olmadığını ve bunun çelişkili ve yasal olarak sorunlu olduğunu ifade etti. Savcı Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin sanık lehine asılsız varsayımlardan yola çıkarak karar verdiğini söyledi.

NSU’nun yoldaşı Andre E. davası Yüksek Mahkeme’de

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‘GERİYE ADALETSİZLİĞİN BAYAT KADI KALIYOR’
Köln saldırısının kurbanlarını temsil eden müdahil avukatlardan Edith Lunnebach da NSU’nun en yakın sırdaşlarından biri olan Andre E.’nin NSU’nun planlarından haberdar olmamasının, gerçekle bağdaşmadığını belirterek, “Geriye adaletsizliğin bayat tadı kalıyor“ dedi. Federal Mahkeme’de görülen duruşmada yargılama yeniden yapılmayacak ve Münih Yüksek Mahkemesi‘ndeki açıkta kalan sorular da aydınlatılmayacak. Federal Mahkeme, yüksek Mahkeme’nin verdiği kararı yalnızca çelişkiler ve boşluklar gibi yasal hatalar açısından inceleyerek usul hatası yapılıp yapılmadığına karar verecek. Mahkeme Başkanı Jürgen Schaefer, kanıtları Federal Mahkeme’nin değerlendirmeyeceğini vurguladı. Federal Mahkeme, tartışmalı konularda usul hatası tespit ederse dava yeniden Münih’teki Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görüşülecek.

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#Almanya#NSU#AVRUPADAN HABERLER

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