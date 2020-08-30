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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 30.08.2020 - 15:03 | Son Güncelleme:

NSU kurbanı Habil Kılıç anıldı

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NSU kurbanı Habil Kılıç anıldı
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29 Eylül 2001’de NSU terör örgütü tarafından Münih’te katledilen Habil Kılıç, öldürüldüğü marketin önünde anıldı. Münih Türk Konseyi tarafından düzenlenen anma törenine başkan Sami Demirel ve üyelerin yani sıra Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Eğitim Ataşesi Prof. Dr Mustafa Çakır, Yeşiller milletvekili Margarite Bause, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

NSU kurbanı Habil Kılıç anıldıANMA töreninde yapılan konuşmalarda ırkçı NSU terör örgütü lanetlenirken, gerçekleştirilen terör saldırılarının ve cinayetlerin affedilemez olduğu vurgulandı. Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, “Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Terör kurbanlarının hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi. Münih Türk konseyi başkanı Sami Demirel, “Bu saldırılar bir insanlık suçudur. Özellikle Almanya’daki Türk toplumu bilinçli ve programlı olarak hedef alınmıştır” dedi. Yeşiller milletvekili Dr. Margarite Bause ise, “Yapılan saldırılar ırkçılıktır ve bir insanlık suçudur. Bu sadece bir cinayet olarak kalmadı ve Kılıç ailesinin geleceğine de büyük etkileri oldu” dedi.
Tören sonrası tüm kurbanlar Kur’an okundu, dua edildi.

NSU kurbanı Habil Kılıç anıldı



 

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