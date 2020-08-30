NSU kurbanı Habil Kılıç anıldı

ANMA töreninde yapılan konuşmalarda ırkçı NSU terör örgütü lanetlenirken, gerçekleştirilen terör saldırılarının ve cinayetlerin affedilemez olduğu vurgulandı. Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, “Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Terör kurbanlarının hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi. Münih Türk konseyi başkanı Sami Demirel, “Bu saldırılar bir insanlık suçudur. Özellikle Almanya’daki Türk toplumu bilinçli ve programlı olarak hedef alınmıştır” dedi. Yeşiller milletvekili Dr. Margarite Bause ise, “Yapılan saldırılar ırkçılıktır ve bir insanlık suçudur. Bu sadece bir cinayet olarak kalmadı ve Kılıç ailesinin geleceğine de büyük etkileri oldu” dedi.

Tören sonrası tüm kurbanlar Kur’an okundu, dua edildi.





