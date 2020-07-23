‘NSU 2.0’ onlara da gitmiş
‘NSU 2.0’ imzalı ırkçı ölüm tehdidi mektuplarının, Yeşiller üst düzey yönetici ve politikacılara da gönderildiği ortaya çıktı. Mektupların gönderildiği isimler arasında Yeşiller Federal Meclis Grup Eş Başkanı Anton Hofreiter, Federal Tüketiciyi Koruma eski Bakanı ve Yeşiller Federal Meclis milletvekili Renate Künast ile Yeşiller Federal Meclis milletvekili Filiz Polat da bulunuyor. Yeşiller üyesi Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay’a da mektubun gönderildiği parti sözcüsü tarafından açıklandı.
MEKTUPLA ilgili konuşan Onay “Çok sayıda tehdit mektubu alıyorum. Bu tehdit mektubunda bu kez ailem de tehdit ediliyor. Çok ciddiye alıyorum bu tehdidi” dedi. Federal Meclis milletvekili Filiz Polat ise mektubun sıradan olmadığını belirterek, “Gerçekten ırkçı bir yapı mı yoksa bizim güvenlik güçlerimiz mi arkasında var. Ben kapsamlı şekilde ortaya çıkarılmasını ve sorumluların ceza almasını bekliyorum” dedi. 2018 yılından beri avukat, sanatçı, gazeteci ve siyasetçilere gönderilen 69 mektup ile ilgili yürütülen soruşturmalarda henüz bir sonuç alınamadı. Mektubu gönderenlere de ulaşılamadı. Mektubu gönderenler, 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk, biri Yunan ve bir de polis memuru olmak üzere 10 kişiyi katleden ırkçı NSU terör çetesiyle kendilerinin bağlantısı olduğu mesajını veriyor.
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