‘NSU 2.0’ onlara da gitmiş

MEKTUPLA ilgili konuşan Onay “Çok sayıda tehdit mektubu alıyorum. Bu tehdit mektubunda bu kez ailem de tehdit ediliyor. Çok ciddiye alıyorum bu tehdidi” dedi. Federal Meclis milletvekili Filiz Polat ise mektubun sıradan olmadığını belirterek, “Gerçekten ırkçı bir yapı mı yoksa bizim güvenlik güçlerimiz mi arkasında var. Ben kapsamlı şekilde ortaya çıkarılmasını ve sorumluların ceza almasını bekliyorum” dedi. 2018 yılından beri avukat, sanatçı, gazeteci ve siyasetçilere gönderilen 69 mektup ile ilgili yürütülen soruşturmalarda henüz bir sonuç alınamadı. Mektubu gönderenlere de ulaşılamadı. Mektubu gönderenler, 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk, biri Yunan ve bir de polis memuru olmak üzere 10 kişiyi katleden ırkçı NSU terör çetesiyle kendilerinin bağlantısı olduğu mesajını veriyor.