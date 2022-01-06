NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak

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ALMANYA’da 8’i Türk bir Yunanlı ve bir Alman polisi öldürülen aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütü 2011 yılında ortaya çıktığında ülke çapında büyük bir şok etkisi yarattı. Bu süre içinde NSU’yu kendilerine örnek alan birçok aşırı sağcı da başta Müslümanlar olmak üzere farklı eylemlere yabancılara yönelik saldırılar gerçekleştirdi. 2018 yılında aşırı sağcı terör örgütünün yeni bir yapılanması gibi bir intiba veren ‘NSU 2.0’ imzalı ölüm tehdit mektupları gönderilmeye başlandı. İlk mektup NSU davasının müdahil avukatlarından Frankfurt’ta yaşayan Seda Başay Yıldız’a gönderildi. Tehdit mektubu gönderen kişi veya kişilerin, sadece polis veri tabanından ulaşılabilecek Seda Başay Yıldız’ın özel adres bilgilerine ulaşması nedeniyle, aşırı sağcıların polis teşkilatı içinden olabileceği veya polisle bağlantılı olduğu spekülasyonlarına yol açtı.

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116 TEHDİT MEKTUBU

Sol Parti milletvekili Janine Wissler ile kabare sanatçısı İdil Baydar’a gönderilen ölüm tehditlerinde de adreslerin Frankfurt Emniyet Teşkilatı bilgisayarlarından alındığı ortaya çıkmıştı. NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları aralarında siyasetçilerin de bulunduğu birçok ünlü isme gönderilmişti. Polis teşkilatı bünyesinde oluşturulan özel birim, 53 yaşındaki zanlının kimliğini tespit etmeyi başardı. Berlin’de yaşadığı belirlenen zanlı 3 Mayıs 2021’de evine düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Zanlı Ağustos 2018 ile Mart 2021 tarihleri arasında 116 tehdit mektubu gönderdi.

67 SUÇ İSTİNADINDAN YARGILANACAK

Hakkında hazırlanan iddianame tamamlanan sanık 16 Şubat’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Dava Frankfurt Eyalet Mahkemesinde görülecek. Mahkeme Sözücüsü, sanığın 67 suç istinadı ile yargılanmaya başlanacağını duyurdu. Savcılık sanık hakkında tehdit, hakaret, halkı kışkırtma, silah yasasına muhalefet, çocuk pornosu bulundurma, zorlamaya teşebbüs ve yasak sembol ve resimleri yayma suçlamalarında bulunuyor. Nisan ayı sonuna kadar devam edecek duruşmalarda sanığın, tehdit mektubu gönderdiği kişilerin özel bilgilerini polis teşkilatının bilgisayarlarından nasıl aldığının da açıklığa kavuşturulması bekleniyor. Tehdit mektuplarıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında, bazı polislerin chat gruplarında aşırı sağcı içerikli paylaşımlar tespit edilmiş ve disiplin soruşturması başlatılmıştı.