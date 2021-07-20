Norveçli kadın hentbolcular bikini giymedikleri için para cezasına çarptırıldı

Norveç kadın hentbol takımı oyuncuları, yönetmeliğe aykırı giyindikleri için para cezasına çarptırıldı. Bikini yerine şortla maça çıkan sporculara kişi başı 150'şer euro, takım olarak da 1500 euro para cezası verildi.Edinilen bilgiye göre kadın hentbol oyuncuları, çok fazla açık buldukları için bikini yerine şortla oynamak istediler. Ancak bu talep Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi. Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda İspanya karşısında kaybettikleri üçüncülük mücadelesine İskandinavlar, Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun resmi kıyafet uygulaması olan bikini yerine şort giyerek çıktılar.

Sporcularına sahip çıkan Norveç Hentbol Federasyonu Başkanı Kare Geir Lio ise, yaptığı açıklamada, "Elbette olası bir cezayı biz ödeyeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz." dedi. 'Bikini mi, şort mu?' meselesi, plaj sporları çevreleri arasında uzun zamandır tartışma konusu. Bazı oyuncular bikininin çok aşağılayıcı ve maç sırasında pratik olmadığı görüşünde. Kıyafet yönetmeliğine yönelik mevcut kuralları değiştirmeye yönelik Norveç'in başlattığı girişim bu önümüzdeki aylarda yetkililer tarafından görüşülecek. Konu Avrupa Hentbol Federasyonu'nu aşıyor. Bu durumda son sözü Uluslararası Hentbol Federasyonu söyleyecek. Gazetecilere e-posta yoluyla açıklama yapan Avrupa Hentbol Federasyonu Sözcüsü Andrew Barringer, "Avrupa Hentbol Federasyonu, bu durumu üye federasyonların isteği doğrultusunda değiştirmeye kararlı ama kurallardaki değişiklik sadece Uluslararası Hentbol Federasyonu seviyesinde değiştirilebilir." açıklamasında bulundu.