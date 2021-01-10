Schalke sonunda başardı! Tarihi rekora 1 maç kala…

BUNDESLİGA'nın 15. haftasının en karlı takımı Dortmund oldu. Sarı siyahlar deplasmanda RB Leipzig'i 3-1 yendi. Ligin zirvesinde yer alan dört takım arasında haftayı üç puanla kapatan tek takım oldu. Lider Bayern Münih'in deplasmanda yenilmesi, Leverkusen'in sahasında Werder Bremen ile berabere kalmasının ardından RB Leipzig'i yenerek üç puan alan Dontmund, lider ile arasındaki puan farkını beşe düşürdü. Dortmund'da maçta parlayan isim ise Norveç'li golcü Haaland oldu. Haaland 90 dakikayı iki gol ile tamamladı. NORVEÇLİLERİN GECESİ

Haftanın sonucu en çok merak edilen maç RB Leipzig ile Dortmund arasında oynandı. Maçtan, çok fazla gol pozisyonu olmamasına rağmen dört gol çıktı. Dortmund'un gollerini İngiliz Sancho ve Norveçli Haaland (2) attı. RB Leipzig'in tek golünü de Norveçli Sörloth atınca karşılaşmada dört golün üçüne Norveçli futbolcular imza atmış oldu. Dortmund gibi deplasmandan üç puanla dönen diğer bir takım ise Frankfurt oldu. Hessen deplasmanında Mainz'ı 2-0 yenen Frankfurt, gollerin ikisini de penaltıdan buldu. Silva her iki yarıda kazanılan iki penaltıyı da gole çevirdi. Bu sonuçla Mainz ligde son sıraya düştü. ÖMER ATTI BİR PUAN GELDİ

Leverkusen ile Werder Bremen maçında Kerem Demirbay ile Ömer Toprak birbirine rakip oldular. 1-1 biten maçta iki futbolcu da 90 dakika sahada kaldı. Werder Bremen'e deplasmanda bir puanı getiren ve 1-1'lik eşitliği sağlayan golü Ömer Toprak attı. Maçtan sonra attığı golün mutluluğunu yaşayan Ömer Toprak “Ön direğe yakındım. Top önüme düştü. Kolay bir gol oldu” dedi. Sahasında Köln'ü ağırlayan Freiburg ise maçı 5-0 kazandı. Farklı kazanan bir diğer takım da Schalke oldu. Hoffenheim'ı 4-0 yenen Schalke, galip gelip üç puanı almanın yanı sıra bu galibiyetle ligde en uzun süre kazanamayan takım unvanını almaktan da kurtuldu. Tasmania Berlin, üst üste 31 Bundesliga maçında galip gelememişti. Schalke ise 34 maç sonunda ancak galip gelebildi. LİDER KAYBETTİ

Bu sezon beklenmedik başarı gösteren Union Berlin, Wolfsburg ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Union Berlin bu sonuçla tabeladaki beşini sırasını korudu. Haftanın açılış maçında ise Lider Bayern Münih, Gladbach deplasmanında bir kez daha yenildi. 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Bayern Münih, 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Bayern Münih, geçen sezon da Gladbach'a deplasmanda kaybetmişti. Lider böylece Gladbach ile deplasmanda oynadığı son 6 maçın dördünü kaybetmiş oldu. Altı maçta sadece iki kez galip gelebildi. Bayern Münih, aldığı bu yenilgiye rağmen 33 puanla liderliğini sürdürdü. Liderin maçtaki ilk golünü atan Lewandowski, bu sezon gol sayısını 20'ye yükseltti. Lewandowski bu sezon 14 maçta forma giydi. Polonyalı golcüyü 12 golle Haaland takip ediyor.

Dortmundlu futbolcu 12 golü forma giydiği 10 karşılaşmaya sığdırdı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Gladbach 3-2 Bayern Münih

Freiburg 5-0 Köln

Leverkusen 1-1 Werder Bremen

Schalke 4-0 Hoffenheim

Mainz 0-2- Frankfurt

Union Berlin 2-2 Wolfsburg

RB Leipzig 1-3 Dortmund