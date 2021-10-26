Noel saldırısından 5 yıl sonra vefat etti

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AİLESİ tarafından verilen bilgiye göre ağır yaralı olarak kurtulduğu saldırıdan sonra 5 yıl boyunca yatağa bağlı olarak tedavi gören 49 yaşındaki terör kurbanı, 5 Ekim tarihinde vefat etti. Vefat eden şahısın adı meydanda kurulan anıttaki isimlere ekleneceği duyuruldu.

MİLANO’DA YAKALANMIŞTI

19 Aralık 2016 tarhinde Anis Amri isimli terörist tarafından Berlin Breitscheidplatz meydanında sürücüsünü öldürdüğü TIR kamyonuyla yapılan saldırıda 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 55 kişi de çoğu ağır olmak üzere yaralanmıştı. Teröristin kendisi ise olaydan 4 gün sonra kaçtığı İtalya’nın Milano kentinde dur ihtarına uymayınca polis kurşunlarına hedef olmuştu. Terör saldırısı ile ilgili açılan meclis soruşturmasında, daha önceden takip altında olduğu belirtilen teröristin yeterince denetlenmediği ortaya çıkmış, emniyet birimlerinin ihmaline dikkat çekilmişti.