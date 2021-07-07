MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNHL oyuncusu havai fişek kazasında hayatını kaybetti
GeriAvrupa NHL oyuncusu havai fişek kazasında hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 07.07.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

NHL oyuncusu havai fişek kazasında hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NHL oyuncusu havai fişek kazasında hayatını kaybetti

NHL takımlarından Columbus Blue Jackets'in kalecisi Matiss Kivlenieks, havai fişek kazası sonucu hayatını kaybetti.

Columbus Blue Jackets'in kalecisi Matiss Kivlenieks, havai fişek kazası nedeniyle hayatını kaybetti. ABD basını, 24 yaşındaki oyuncunun patlamanın neden olduğu göğüs travması sonucu öldüğünü duyurdu.

Michigan'daki bir ev partisinde meydana gelen olayda ateşlenen havai fişeklerin hafifçe eğildiği ve o sırada jakuzi havuzunda bulunan Kivlenieks'in kaçmaya çalıştığı belirtildi. Blue Jackets hokey başkanı John Davidson, "Matiss Kivlenieks'i kaybetmenin şokunu ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu yıkıcı dönemde annesi Astrida'ya, ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

NHL oyuncusu havai fişek kazasında hayatını kaybetti
Mayıs 2017'de Blue Jackets ile anlaşan Letonyalı oyuncu, 2020-21 sezonunda iki maçta forma giydi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi