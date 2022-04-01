‘Nerede Kalmıştık’, kadınlar için bir eğitim fırsatı’

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TOPLANTIDA kısa bir açılış konuşması yapan AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, Türkiye’nin, savaşın olduğu bir dönemde güven veren duruşuyla uluslararası siyasette öne çıktığını belirtirken, AK Parti’nin kadın kollarının eğitim ve kadın hakları konusunda ülke çapında çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Sinevizyon gösterisinin de yapıldığı toplantıda söz alan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, yaklaşık 5.5 milyon üyeye sahip olduklarını belirtirken, AK Parti’nin bir kadın hareketi olduğunu ifade etti. ‘Nerede Kalmıştık?’ projesinin, çeşitli sebeplerle liseyi tamamlayamayan kadınlara eğitim fırsatı sunduğunu ifade eden Keşir, şöyle konuştu: