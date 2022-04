‘Nerede Kalmıştık’, kadınlar için bir eğitim fırsatı’

Haberin Devamı

TOPLANTIDA kısa bir açılış konuşması yapan AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, Türkiye’nin, savaşın olduğu bir dönemde güven veren duruşuyla uluslararası siyasette öne çıktığını belirtirken, AK Parti’nin kadın kollarının eğitim ve kadın hakları konusunda ülke çapında çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Sinevizyon gösterisinin de yapıldığı toplantıda söz alan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, yaklaşık 5.5 milyon üyeye sahip olduklarını belirtirken, AK Parti’nin bir kadın hareketi olduğunu ifade etti. ‘Nerede Kalmıştık?’ projesinin, çeşitli sebeplerle liseyi tamamlayamayan kadınlara eğitim fırsatı sunduğunu ifade eden Keşir, şöyle konuştu:

“Eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı. Eğitim olmazsa başka hiçbir şeyden bahsedemiyoruz. Ne beşeri sermayeden bahsedebilirsiniz ne iş gücü piyasasına katılımdan ne siyasi katılımdan ne de karar alma mekanizmalarında kadının katılımından bahsedebilirsiniz. Eğitim olmazsa olmazımız. Hem cinsiyetler arası hem de sosyoekonomik yapılar arası en önemli fırsat eşitliği aracı eğitimdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ’ın himayesinde başlayan ‘Nerede Kalmıştık?’ projesi geçen yıl eylül ayında hayata geçti ve büyük ilgi gördü. Projeyi Avrupa’da yaşayan kadınların da hizmetine sunmak istedik. Batı Avrupa Programı’nı pek çoğunuz biliyorsunuz ama ne yazık ki daha yoğun kullanılması lazım, özellikle kadınlar için. Bu program kadın-erkek herkese. Buradaki sivil toplum kuruluşlarından özel ricam, lütfen her evin kapısını çalalım, her eve ulaşalım ve o evde lise eğitimini yarım bırakmış hiçbir kız çocuğu kalmasın. Biz, yollar, köprüler, hastaneler yapıyoruz, sağlık sistemimiz iyileşiyor. Pek çok alanda yol alıyoruz ama bizim bir şekilde kadınları da oraya çıkarmamız, o seviyeye ulaştırmamız lazım. Yolu, köprüyü Türkiye’ye gelince görüyorsunuz. Ama biz burada okuyan, burada kalan, burada yaşayan kadınlara ve kız çocuklarına da destek olmak istiyoruz. Türkiye’de kısa bir süre içinde 21 bin 176 kadın bu projeden faydalandı.”“Türkiye’de 2005 yılında Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle kadına yönelik töre ve namus cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına alındı. Bugün Türkiye’de çok şükür töre, namus gerekçesiyle işlenen kadın cinayeti sayısı yok denecek kadar az. İstatistiklere girmiyor artık. Bu bir başarıdır. Ancak kadına sorun olamaya devam ediyor. Sadece Türkiye’deki kadınların sorunu değil, Doğu toplumlarının, Müslüman toplumlarının, kırdaki, köydeki insanın sorunu değil, tüm dünyanın sorunu. Şöyle de bir veri vereyim size, özellikle Türkiye için söyleyeyim, kadınların yüzde 38’i eğitimli erkekler tarafından şiddet görüyor. Üniversite eğitimi dediğiniz, diploma, şiddeti önleyebilen bir şey değil. Türkiye bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Kadına yönelik şiddeti önleme konusunda hayata geçirilen KADES adlı uygulamamız, Avrupa Birliği ülkelerinde örnek aplikasyon seçildi.”Türkiye’de kadınların siyasi katılımına da değinen Keşir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına en büyük hediyesidir seçme ve seçilme hakkı” dedi. İlk Meclis’teki yüzde 4.1 olan kadın oranının 2002 yılına kadar aşılamadığını belirten Keşir, “Bugün mangalda kül bırakmıyor birileri. Zaman zaman bize ‘Kadınları eve kapatıyorsunuz’ diyorlar. Biz il il, ülke ülke geziyoruz. Hâlâ ezberlerle konuşuyor birileri. Ama ne yazık ki 2002’ye kadar bu 4.1 hiç aşılamadı” dedi. Bu oranın 2002’den sonra her seçimde ciddi oranda arttığını hatırlatan Kesir, bugün bu oranın yüzde 17 olduğunu ve gelecek seçimlerde en az yüzde 25 olması için uğraşacaklarını söyledi. Keşir, ayrıca kadınların belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyeliği gibi yerel siyasette sayılarının artması gerektiğini de ifade etti.Toplantıya, AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Denizli milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin Bölge Başkanı Sinan Kaplan, UID Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi ile Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Ölgün Yücekök de katıldı.