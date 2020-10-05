Necati’ye çarpan sürücü teslim oldu

27 Ekim’de hakim karşısına çıkması beklenen ve duruşma tarihine kadar şartlı serbest bırakılan Yasmin M., kazanın ardından kaçmak, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan hâkim karşısına çıkacak. Hürriyet’e konuşan Necati Mehmet’in amcası Ahmet Baştürk, şunları söyledi: “Zanlı, yeğenime çarptıktan 1-2 dakika sonra bir ara sokağa girip park etmiş. Evine gidip, annesine kazayı anlatmış. Annesi kızıyla polise gidip teslim olmuş. Öğrendiğimize göre ehliyeti de sigortası da yokmuş. Yeğenim genç ve gürbüz bir delikanlı. Hızla toparlandı. Çarptığı yaşlı biri veya çocuk olsaydı ölebilirdi. Kaçmasını asla affetmiyoruz. Mahkemenin gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz. Necati’nin tedavisi artık evinde devam edecek. Fizik tedavisi birkaç ay sürebilir. Zanlının teslim olduğunu söylediğimizde çok sevindi. Nihayet adalet yerini bulacak.”