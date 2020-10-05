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Hürriyet
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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Necati’ye çarpan sürücü teslim oldu

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Necati’ye çarpan sürücü teslim oldu
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Geçen hafta Londra’da 30 yaşındaki postacı Necati Mehmet’e çarparak olay yerinden kaçan 18 yaşındaki sürücü Yasmin M., polise teslim oldu.

Necati’ye çarpan sürücü teslim oldu
27 Ekim’de hakim karşısına çıkması beklenen ve duruşma tarihine kadar şartlı serbest bırakılan Yasmin M., kazanın ardından kaçmak, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan hâkim karşısına çıkacak. Hürriyet’e konuşan Necati Mehmet’in amcası Ahmet Baştürk, şunları söyledi: “Zanlı, yeğenime çarptıktan 1-2 dakika sonra bir ara sokağa girip park etmiş. Evine gidip, annesine kazayı anlatmış. Annesi kızıyla polise gidip teslim olmuş. Öğrendiğimize göre ehliyeti de sigortası da yokmuş. Yeğenim genç ve gürbüz bir delikanlı. Hızla toparlandı. Çarptığı yaşlı biri veya çocuk olsaydı ölebilirdi. Kaçmasını asla affetmiyoruz. Mahkemenin gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz. Necati’nin tedavisi artık evinde devam edecek. Fizik tedavisi birkaç ay sürebilir. Zanlının teslim olduğunu söylediğimizde çok sevindi. Nihayet adalet yerini bulacak.”
Necati’ye çarpan sürücü teslim oldu

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