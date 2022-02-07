Yengeden al haberi!

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#Dilara Mardin#Wolfsburg#Max Kruse
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Bundesliga’da bu yılın sürpriz transferlerinden biri de Max Kruse’nin ligin üst sıralarında yer alan FC Union’dan, ligin küme düşme hattına yakın Wolfsburg takımına transferi oldu. Union’un başarısında önemli bir payı olan Kruse’nin beklenmedik transferi takımda ve taraftarlar da hayal kırıklığı yaşattı.

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Max Kruse’nin Türkiye kökenli eşi Dilara ise Instagram hesabından takipçileriyle canlı yayın yaptı. Yayında, eşinin transferiyle ilgili sorularla muhatap olan Dilara Mardin, Wolfsburg’un ödediği bonservis bedelini ağzından kaçırdı.

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Mardin, bir taraftarın transferi eleştirmesi üzerine, "Union 5 milyon euro bonservis aldı kardeşim. Sen ne istiyorsun? Nereye gideceğiyle ilgili kararı o verir, siz değil. Eğer olmaması gerekseydi Union "Hayır" derdi. Union, 5 milyon kazandı. Max için (sezon sonunda) bonservis ödenmeyebilirdi“ dedi.
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Transfer haberinin duyurulmasından sonra, Max Kruse’nin transfer ücretine yönelik spekülasyonlar yapılmıştı. Dilara Mardin, Instagram'daki açıklamasıyla transfer piyasasındaki dedikoduları doğrulamış oldu.
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#Dilara Mardin#Wolfsburg#Max Kruse

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