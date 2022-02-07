Yengeden al haberi!

Haberin Devamı

Max Kruse’nin Türkiye kökenli eşi Dilara ise Instagram hesabından takipçileriyle canlı yayın yaptı. Yayında, eşinin transferiyle ilgili sorularla muhatap olan Dilara Mardin, Wolfsburg’un ödediği bonservis bedelini ağzından kaçırdı.

Haberin Devamı

Mardin, bir taraftarın transferi eleştirmesi üzerine, "Union 5 milyon euro bonservis aldı kardeşim. Sen ne istiyorsun? Nereye gideceğiyle ilgili kararı o verir, siz değil. Eğer olmaması gerekseydi Union "Hayır" derdi. Union, 5 milyon kazandı. Max için (sezon sonunda) bonservis ödenmeyebilirdi“ dedi.Transfer haberinin duyurulmasından sonra, Max Kruse’nin transfer ücretine yönelik spekülasyonlar yapılmıştı. Dilara Mardin, Instagram'daki açıklamasıyla transfer piyasasındaki dedikoduları doğrulamış oldu.