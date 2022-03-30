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BURADA bir konuşma yapan Serdar Deniz, Almanya’da Türklere karşı yapılan ilk saldırıların başında hiç şüphesiz 17 Aralık 1988’de Schwandorf’da düzenlenen kundaklama olayının geldiğini, burada üçü Türkiye kökenli dört kişinin yanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Deniz, “Bavyera maalesef sadece bu olaya şahitlik etmedi. NSU terör örgütünün işlediği seri cinayetlerde de dört vatandaşımız bu eyalet sınırları içerisinde ırkçı teröristler tarafından vurularak öldürüldü. Onun içindir ki, biz bu olayları ne unuttuk ne de unutturacağız” dedi.