BURADA bir konuşma yapan Serdar Deniz, Almanya’da Türklere karşı yapılan ilk saldırıların başında hiç şüphesiz 17 Aralık 1988’de Schwandorf’da düzenlenen kundaklama olayının geldiğini, burada üçü Türkiye kökenli dört kişinin yanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Deniz, “Bavyera maalesef sadece bu olaya şahitlik etmedi. NSU terör örgütünün işlediği seri cinayetlerde de dört vatandaşımız bu eyalet sınırları içerisinde ırkçı teröristler tarafından vurularak öldürüldü. Onun içindir ki, biz bu olayları ne unuttuk ne de unutturacağız” dedi.‘GELECEĞE DAİR PLANLARI VARDI’
AK Parti İstanbul milletvekili Boyraz da şunları söyledi: “Türkiye’de Almancı, burada yabancı. Hangi topluma ait olduğu hissedilmeyen bu topluluğun neler yaşadığını çok iyi bilenlerdenim. Sizlere Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Irkçı saldırılara hep birlikte karşı durmamız gerekiyor. Hanau
saldırısında hayatını kaybeden dokuz kişinin hayalleri ve umutları vardı. Bunların geleceğe dair planları vardı. Bütün bu hayaller bir anda gömülmüş oldu. Bütün semavi dinlere baktığınız zaman insanı yaşatmak üzerine kurulmuştur. İnsanı öldürme üzerine değil. Ama maalesef zaman zaman bu ülkelerde ırkçı saldırılarla karşı karşıya kalan topluluklar var. Bizlerin, hepimizin bunu unutturmamamız gerekiyor. Unutmak pusudur. Zaman zaman hatırlatmamız gerekiyor ki, bundan sonra bu tür hadiseler vuku bulmasın.”