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‘Ne unuttuk ne de unutturacağız’

#Hanau #Regensburg#Fatih Saraçoğlu
‘Ne unuttuk ne de unutturacağız’

19 Şubat 2020’de Almanya’nın Hanau kentinde yapılan ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Regensburg’lu Fatih Saraçoğlu ile diğerler kurbanlar için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Regensburg Merkez Camisi’nde Saraçoğlu’nun ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu tarafından mevlit okundu. Ardından da anma töreni düzenlendi. Törene Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ile AK Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz da katıldı.

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BURADA bir konuşma yapan Serdar Deniz, Almanya’da Türklere karşı yapılan ilk saldırıların başında hiç şüphesiz 17 Aralık 1988’de Schwandorf’da düzenlenen kundaklama olayının geldiğini, burada üçü Türkiye kökenli dört kişinin yanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Deniz, “Bavyera maalesef sadece bu olaya şahitlik etmedi. NSU terör örgütünün işlediği seri cinayetlerde de dört vatandaşımız bu eyalet sınırları içerisinde ırkçı teröristler tarafından vurularak öldürüldü. Onun içindir ki, biz bu olayları ne unuttuk ne de unutturacağız” dedi.

‘Ne unuttuk ne de unutturacağız’
‘GELECEĞE DAİR PLANLARI VARDI’
AK Parti İstanbul milletvekili Boyraz da şunları söyledi: “Türkiye’de Almancı, burada yabancı. Hangi topluma ait olduğu hissedilmeyen bu topluluğun neler yaşadığını çok iyi bilenlerdenim. Sizlere Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Irkçı saldırılara hep birlikte karşı durmamız gerekiyor. Hanau saldırısında hayatını kaybeden dokuz kişinin hayalleri ve umutları vardı. Bunların geleceğe dair planları vardı. Bütün bu hayaller bir anda gömülmüş oldu. Bütün semavi dinlere baktığınız zaman insanı yaşatmak üzerine kurulmuştur. İnsanı öldürme üzerine değil. Ama maalesef zaman zaman bu ülkelerde ırkçı saldırılarla karşı karşıya kalan topluluklar var. Bizlerin, hepimizin bunu unutturmamamız gerekiyor. Unutmak pusudur. Zaman zaman hatırlatmamız gerekiyor ki, bundan sonra bu tür hadiseler vuku bulmasın.”
‘Ne unuttuk ne de unutturacağız’

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#Hanau #Regensburg#Fatih Saraçoğlu

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