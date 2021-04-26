‘Ne olur yardım edin... Bu cihazı bulamazsak babam ölecek’

KORONAVİRÜS tedavisi gören Yıldırım’ın kızı Nurcan Yıldırım, babasının sağlık durumu hakkında şunları söyledi: “Babam 28 Mart’tan beri mutant virüsten dolayı hastanede. Bize bir ECMO cihazı gerekiyor. Bu cihaza biz burada babamın yaşından dolayı ulaşamıyoruz. Ekipmanıyla birlikte bize bu cihazdan gönderilirse, Türkiye’ye götürüp tedavi ettirebiliriz. Umudumuz önce Allah sonra da Türkiye. Rica ediyorum bize bir ambulans uçak yollasınlar. Devletimden yardım istiyorum. EMCO cihazı ve ekipmanı gerekiyor. Babamın yaşından dolayı ECMO verilmediği, cihazın genç yaştaki kişilere verildiği söylendi. Babam entübe durumda. ‘Cortizon tedavisi yapıyoruz, elimizde yapacak başka hiçbir şeyimiz yok’ dediler. Zannedersem son aşamadayız. Yaşlılar ölüyor. Yaşlılardan ümit kesiliyor. Hakikaten kötü durumdayız. Ülkede sağlık bitti. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz, lütfen bize yardım etsinler. Biliyoruz orada durumlar zor. Ama son ümidimiz sizsiniz. Bizim tek istediğimiz babama ECMO cihazının verilmesi. Son ümidimiz o, başka ümidimiz kalmadı. Doktorlar babam için bu aleti civar hastanelerden talep etti. Yalnız yoğunluktan dolayı, malum Almanya da çok yaşlı bir nüfusa sahip olduğu için biz buna adeta ulaşamıyoruz. Babam hastaneye yürüyerek girdi ve entübe edilirken söz verdim. ‘Baba geleceğim tekrar’ dedim. Yeter ki o alete ekipmana ulaşalım.” SON KURTULUŞUMUZ BU

Bu şekilde babamın hastaneden dışarı çıkarılmasına müsaade edilmiyor. Biz de onu göremiyoruz. Yani biz sadece o cihaza ulaşmak istiyoruz, ekipmana ulaşmak istiyoruz başka hiçbir yardım talebimiz yok. Son kurtuluşumuz bu. Artık herkes elinden geleni yaptı. Köln Konsolosluğu ve Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtik, yakından ilgilendiklerini ancak, sınırlı sayıda yapay akciğer cihazının bulunduğunu çözüm için alternatif arandığını söylediler.”

(ECMO) hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine olarak biliniyor. Büyük bir damardan kanı makineye alıp, oksijen sağlayıp yine büyük bir damardan kanı tekrar hastaya veriyor. ECMO cihazı, entübe hastalara solunum cihazının ciğerlere verdiği basıncı azaltarak kana oksijen temin ediyor, o sırada hasta olan kalp ve ciğer kendi kendini onarıma geçiyor.