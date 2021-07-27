Nazi benzetmesi yapan aşı karşıtına polis baskını

MÜNİH Başsavcılığı’ndan verilen bilgiye göre, şahıs, Facebook hesabından bir grafik paylaşarak Auschwitz toplama kampının girişinde yazan ‘Çalışmak özgürleştirir’ sloganının bulunduğu fotoğrafın yanına ‘Aşılanmak özgürleştirir’ yazarak ellerinde şırınga bulunan siyah üniformalı fotoğraflarla Nazi subayı benzetmesi yaptı. Altına da “Bunlar bir zamanlar hep yaşandı” yazan şahsın paylaşımı kısa süre içerisinde onlarca beğeni aldı, çok sayıda yorum yapıldı.

5 YIL HAPİS CEZASI VAR

Bunun üzerine harekete geçen Münih Başsavcılığı, söz konusu şahsın evine arama emri çıkardı. Yapılan polis baskını sonucu bilgisayara ve diğer delil sayılabilecek teknolojik malzemelere el konuldu. Alman Ceza Yasası’nın 130’uncu maddesine istinaden işlem başlatıldığını duyuran Başsavcı Klaus Ruhland, 5 yıla kadar hapis öngörülen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturmanın devam ettiğini söyledi.