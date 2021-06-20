NASA fotoğrafları açık artırmada

İNTERNET üzerinden yapılacak açık artırmanın 15 Temmuz’a kadar devam edeceği, albümde yer alan 3 Haziran 1965 tarihli Astronot Ed White’ı uzay aracı ‘Gemini 4’ kapsülü dışında boşlukta gösteren fotoğrafın büyük ilgi gördüğü belirtiliyor. Ayrıca Buzz Aldrin tarafından çekildiği belirtilen Neil Armstrong’un 20 Temmuz 1969 tarihli ayda yürüşünü gösteren fotoğraf ile Bill Anders tarafından 1968 yılında Ay’dan çekilen Dünya yerküre görüntüsü dikkati çeken fotoğraflar arasında yer alıyor. Victor Martin-Malburet isimli koleksiyonere ait olduğu belirtilen fotoğrafların müzayede açılışı 100 eurodan başlıyor.