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Namağlup lider GU-Türkspor Pforzheim'de yüzler gülüyor

#Xavier Amaro#Gökhan Gökçe#AVRUPADAN HABERLER
Namağlup lider GU-Türkspor Pforzheimde yüzler gülüyor

Baden Futbol Federasyonu Kreisliga Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Almanya’nın köklü Türk kulübü GU-Türkspor Pforzheim ilk yarıyı namağlup lider olarak tamamlayarak, şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi. Pandemi nedeniyle iki sezondur federasyonun aldığı kasıtlı kararlardan dolayı mağdur edilen GU-Türkspor Pforzheim, hak ettiği şampiyonluğa bu yıl ulaşacağına inanıyor.

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İlk yarıda iç ve dış sahada tüm rakiplerini yenmeyi başaran 17 maçta toplam 49 puan toplayan GU-Türkspor Pforzheim sadece bir maç berabere kaldı. Sezonun ilk yarısında toplam 67 gol atan GU-Türkspor Pforzheim kalesinde sadece 3 gol gördü. Takımda gol krallığında 12 gol ile Xavier Amaro ilk sırada yer alırken, kendisini Calo 11 gol, Masurica 7 golle takip ettiler. 
Tecrübeli teknik adam Gökhan Gökçe, "Sezonun ikinci yarısını da lider olarak tamamlayıp Landesliga’ya çıkmayı hedefliyoruz. Tüm oyuncularımız takım içinde uyumlu, ligin en iyi takımları arasındayız, diğer kulüplerden tebrikler alıyoruz. Takıma yeni oyuncularımızın katılımı da çok fark etti. Yönetime bu konuda çok teşekkür ediyorum" dedi. Kulübün asbaşkanı Hüseyin Erus'da ise “Sezonun ilk yarısını lider tamamladığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Takımdaki Türk, Bosna'lı, Alman, Brezilya'lı, Romanya'lı, arkadaşlarla iyi bir sezon geçiriyoruz. Tüm oyuncularımız takıma apayrı bir hava getirdiler. İnşallah o sene bu sene olacak" diye konuştu.

Namağlup lider GU-Türkspor Pforzheimde yüzler gülüyor

GU-Türkspor Pforzheim oynadığı futbol ile  izleyicilere de keyif veriyor. Taraflı tarafsız herkesin beğeniyle izlediği bir takım görüntüsü oluşturuldu. 

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#Xavier Amaro#Gökhan Gökçe#AVRUPADAN HABERLER

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