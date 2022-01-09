Namağlup lider GU-Türkspor Pforzheim'de yüzler gülüyor

Haberin Devamı

İlk yarıda iç ve dış sahada tüm rakiplerini yenmeyi başaran 17 maçta toplam 49 puan toplayan GU-Türkspor Pforzheim sadece bir maç berabere kaldı. Sezonun ilk yarısında toplam 67 gol atan GU-Türkspor Pforzheim kalesinde sadece 3 gol gördü. Takımda gol krallığında 12 gol ile Xavier Amaro ilk sırada yer alırken, kendisini Calo 11 gol, Masurica 7 golle takip ettiler.

Tecrübeli teknik adam Gökhan Gökçe, "Sezonun ikinci yarısını da lider olarak tamamlayıp Landesliga’ya çıkmayı hedefliyoruz. Tüm oyuncularımız takım içinde uyumlu, ligin en iyi takımları arasındayız, diğer kulüplerden tebrikler alıyoruz. Takıma yeni oyuncularımızın katılımı da çok fark etti. Yönetime bu konuda çok teşekkür ediyorum" dedi. Kulübün asbaşkanı Hüseyin Erus'da ise “Sezonun ilk yarısını lider tamamladığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Takımdaki Türk, Bosna'lı, Alman, Brezilya'lı, Romanya'lı, arkadaşlarla iyi bir sezon geçiriyoruz. Tüm oyuncularımız takıma apayrı bir hava getirdiler. İnşallah o sene bu sene olacak" diye konuştu.

GU-Türkspor Pforzheim oynadığı futbol ile izleyicilere de keyif veriyor. Taraflı tarafsız herkesin beğeniyle izlediği bir takım görüntüsü oluşturuldu.