Müslüman gençlerden yaşlılara yardım

SALGIN kapsamında alınan tedbirlere uyarak virüsü kapmamak için evlerinden çıkmayan yaşlılar, Medine Camisi’ne elektronik posta veya telefonla ulaşarak gıda ve ilaç gibi ihtiyaçları için yardım talep ediyor. Gönüllü faaliyetlerde bulunan Müslüman gençler de siparişleri aldıktan sonra alışveriş yaparak bu talepleri yerine getiriyor. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden dolayı paniğe kapılmamak gerektiğini belirten IGMG Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal, şunları söyledi: “Resmi mercilerin talimat ve tavsiyelerine uymakla beraber toplumsal hayatı sıfıra indirmek mümkün değil. Tedbirlere rağmen camia olarak sosyal hayatın kopmaması adına zayıflara el uzatmak için bu kampanyayı başlattık. Evlerinden çıkamayan yaşlılara yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda onların alışveriş ihtiyaçlarını gideriyoruz, doktora gidemiyorlarsa doktora götürüyoruz. Camilerin (koronavirüs salgını sebebiyle) kapandığı, cuma namazlarının kılınmadığı, sohbetlerin camilerde yapılmadığı bir dönemde çalışmalar bitmiyor. Toplumsal sorumluluğumuzu bu şekilde göstermiş oluyoruz. Kampanya şimdilik Medine Camisi’nde başladı ancak diğer şubelere de yansıyacak.”

‘BİZİ ARAMALARINDAN MEMNUN OLURUZ’

Yaşlıların evden çıkamadığını belirten Medine Camisi Başkanı Dursun Yaşat ise şöyle konuştu: “Aalen kentinde bir cemiyetimiz bu çalışmayı yaptı. Biz de Berlin bölgesi olarak bu çalışmayı örnek alıp faydalı olmak istedik. Faaliyetimiz Hasene Yardım Derneği tarafından destekleniyor. Gençlerimiz koşturuyorlar. Bu faaliyeti yaparken hijyen kurallarına da uyuyoruz. 7/24 bizi arayabilirler. Bizi aramalarından memnun oluruz.”

Almanya’da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için sıkı önlemler alındı. Okullar, kreşler, müzeler, kütüphaneler, sinemalar, barlar, eğlence yerleri kapatıldı. Süpermarketler ise faaliyetlerini sürdürüyor Yetkililer, insanların birbirlerine temas etmemesini isterken, özellikle en riskli 60 yaş üstü grupta bulunanların kendilerine çok dikkat etmeleri, evde kalmaları, hatta torunlarıyla temasa geçmemeleri çağrısında bulundu.

Gençlerin alışverişlerini evine götürdüğü 62 yaşındaki Turan Özcan, evden dışarıya çıkmaya çekindiğini belirterek, “Gençlere telefon ettik. İhtiyaçlarımızı aldılar, getirdiler. Allah razı olsun. Kendimizi korumaya çalışıyoruz” dedi.