×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Münir Çamlı hocaya son görev

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER
Münir Çamlı hocaya son görev
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 13:44

Almanya’nın Hannover kentindeki L 310 otoyolunda motosikletiyle seyir halindeyken kaza yapan IGMG şube imamı Münir Çamlı, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

KAZANIN ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, “Hannover Merkez Camii İmam Hatibimiz Münir Çamlı Hocamızın elim bir trafik kazasında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cenabı Allah mekânını cennet eylesin, rahmet buyursun. Başta ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Görev yaptığı IGMG Ayasofya Camii’nde cenaze namazı kılınan Çamlı’nın naaşı defnedilmek üzere memleketi Kayseri’ye uğurlandı. Münir Çamlı’nın motosikleti çok sevdiğini belirten Ayasofya Camii ikinci imamı Enes Kadıoğlu, “Tek tutkusu motosiklet sürmekti. Zaman zaman tek başına motoruyla gezmeye çıkardı. Böyle bir seferde de hayatını kaybetti. Herkes tarafından çok sevilen ve sayın biriydi” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!