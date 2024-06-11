Münir Çamlı hocaya son görev

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KAZANIN ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, “Hannover Merkez Camii İmam Hatibimiz Münir Çamlı Hocamızın elim bir trafik kazasında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cenabı Allah mekânını cennet eylesin, rahmet buyursun. Başta ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Görev yaptığı IGMG Ayasofya Camii’nde cenaze namazı kılınan Çamlı’nın naaşı defnedilmek üzere memleketi Kayseri’ye uğurlandı. Münir Çamlı’nın motosikleti çok sevdiğini belirten Ayasofya Camii ikinci imamı Enes Kadıoğlu, “Tek tutkusu motosiklet sürmekti. Zaman zaman tek başına motoruyla gezmeye çıkardı. Böyle bir seferde de hayatını kaybetti. Herkes tarafından çok sevilen ve sayın biriydi” dedi.