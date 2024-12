Münih’in ‘iyilik meleğine’ ziyaret

Haberin Devamı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, kentteki Türk toplumu ve iş dünyasıyla yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Ulusal Gün Resepsiyonları ve seçim süreçleri gibi pek çok etkinliğe sağladığı desteklerle tanınan iş insanı ve yazar Meryem Stemerowitz Karatepe’ye teşekkürlerini sunmak amacıyla işletmesini ziyaret etti. Yardımseverliği, başarıları ve katkılarıyla hem Türk toplumunun hem de yerel kamuoyunun takdirini kazanan Karatepe, aynı zamanda büyük beğeni toplayan ‘Mor Pasta’ kitabının yazarı olarak tanınıyor. Kitap, okurlarına iş dünyası, girişimcilik ve yaşamdan kesitler sunarken, ilham verici mesajlarıyla dikkati çekiyor.

Başkonsolos Erdoğan, ziyaret sırasında El Ele Engellilere Yardım Federasyonu Onursal Başkanı Adalet Günel, Post Bayern ve Türkiye Gazetesi’nin Bavyera Temsilcisi Yüksel Üret ve Münih Belediyesi çalışanı Orhan Çelik ile de karşılaştı. Bu sıcak karşılaşma, samimi sohbetlere ve yeni iş birliği fikirlerinin paylaşılmasına zemin hazırladı. Meryem Stemerowitz Karatepe’nin işletmesinde hazırlanan ürünlerin üretim sürecini yerinde inceleyerek gösterilen titizlik ve profesyonellikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkonsolos Erdoğan, şunları söyledi:

‘BÜYÜK BİR ÖZVERİ VE İŞ BİRLİĞİ RUHUYLA’

“Ulusal Gün Resepsiyonlarımız ve Münih’te gerçekleştirdiğimiz seçimler dahil, başkonsolosluğumuz tarafından düzenlenen her etkinliğe müthiş bir özveri ve iş birliği ruhuyla her zaman katkı sunan, değerli dostumuz Sayın Meryem Stemerowitz Karatepe’nin işletmesine konuk olarak şükranlarımızı sunduk. Sayın Karatepe ve çalışma arkadaşlarının her sabah özenle ve kaliteden ödün vermeyerek büyük bir emekle hazırladıkları ürünlerinin yapılış sürecini yerinde görmek bir ayrıcalıktı. Bizlere harika bir ev sahipliği yapan ve hem emeği hem de fikirleriyle Başkonsolosluğumuzla her zaman yapıcı diyalog içinde olan başarılı iş insanımız Meryem Stemerowitz Karatepe’ye teşekkürlerimizi sunuyor, başarılarının devamını temenni ediyoruz.”