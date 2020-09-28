Münih Türkgücü durdurulamıyor
Almanya’da Türk gurbetçilerin futbol takımım Münih Türkügücü, yükseldiği Almanya 3. Liginde tüm dikkatleri çekmeye devam ediyor. Geçen hafta sezonun ilk maçında, geçen sezonunun şampiyonu Bayern Münih II takımıyla berabere kalan Türkgücü, bu hafta da Almanya’nın tanınmış takımlarından 1. FC Kaiserslautern karşısında sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Münih Türkgücü (Türkgücü München), bu sezon yükseldiği profesyonel ligde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Almanya 3. Liginin iki haftasında sahası Münih Grünwalder Stadyumunda ağırladığı 1. FC Kaiserslautern’ı 3-0 mağlup etti.Türkgücü’ne galibiyeti getiren golleri 7. ve 39. dakikada Petar Sliskoviç ve 55. dakikada penaltıdan Tom Boere attı.Gurbetçilerin takımı, Kaiserslautern karşısına çıkan ilk 11’inde tek Türk futbolcu yer aldı. Eski Türk Milli Takımı üyesi Sercan Sararer 90 dakika sahada kalırken, karşılaşmada bir de sarı kart gördü.Kaiserslautern karşısında alınan 3-0 galibiyetle beraber ligde 4 puan ve artı üç averajla ikinci sıraya yükselen Türkgücü, gelen hafta ligin güçlü ekiplerinden Waldhof Mannheim ile rakip olacak.
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