MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMünih Türkgücü durdurulamıyor
GeriAvrupa Münih Türkgücü durdurulamıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü durdurulamıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Münih Türkgücü durdurulamıyor
Abone Olgoogle-news

Almanya’da Türk gurbetçilerin futbol takımım Münih Türkügücü, yükseldiği Almanya 3. Liginde tüm dikkatleri çekmeye devam ediyor. Geçen hafta sezonun ilk maçında, geçen sezonunun şampiyonu Bayern Münih II takımıyla berabere kalan Türkgücü, bu hafta da Almanya’nın tanınmış takımlarından 1. FC Kaiserslautern karşısında sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Münih Türkgücü durdurulamıyor
Münih Türkgücü (Türkgücü München), bu sezon yükseldiği profesyonel ligde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Almanya 3. Liginin iki haftasında sahası Münih Grünwalder Stadyumunda ağırladığı 1. FC Kaiserslautern’ı 3-0 mağlup etti.
Münih Türkgücü durdurulamıyor
Türkgücü’ne galibiyeti getiren golleri 7. ve 39. dakikada Petar Sliskoviç ve 55. dakikada penaltıdan Tom Boere attı.
Münih Türkgücü durdurulamıyor
Gurbetçilerin takımı, Kaiserslautern karşısına çıkan ilk 11’inde tek Türk futbolcu yer aldı. Eski Türk Milli Takımı üyesi Sercan Sararer 90 dakika sahada kalırken, karşılaşmada bir de sarı kart gördü.
Münih Türkgücü durdurulamıyor
Kaiserslautern karşısında alınan 3-0 galibiyetle beraber ligde 4 puan ve artı üç averajla ikinci sıraya yükselen Türkgücü, gelen hafta ligin güçlü ekiplerinden Waldhof Mannheim ile rakip olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle