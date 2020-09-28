Münih Türkgücü durdurulamıyor

Münih Türkgücü (Türkgücü München), bu sezon yükseldiği profesyonel ligde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Almanya 3. Liginin iki haftasında sahası Münih Grünwalder Stadyumunda ağırladığı 1. FC Kaiserslautern’ı 3-0 mağlup etti. Türkgücü’ne galibiyeti getiren golleri 7. ve 39. dakikada Petar Sliskoviç ve 55. dakikada penaltıdan Tom Boere attı. Gurbetçilerin takımı, Kaiserslautern karşısına çıkan ilk 11’inde tek Türk futbolcu yer aldı. Eski Türk Milli Takımı üyesi Sercan Sararer 90 dakika sahada kalırken, karşılaşmada bir de sarı kart gördü. Kaiserslautern karşısında alınan 3-0 galibiyetle beraber ligde 4 puan ve artı üç averajla ikinci sıraya yükselen Türkgücü, gelen hafta ligin güçlü ekiplerinden Waldhof Mannheim ile rakip olacak.