Münih kurbanları anılıyor

2017 yılında kurbanlar için dikilen anıtın önünde yapılacak 5’inci yıl anma törenine kurban yakınlarıyla birlikte eyalet başbakanı Markus Söder (CSU) ile Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter (SPD) katılarak, birer konuşma yapacak. Perşembe günü saat 13.00’te gerçekleşecek olan anma töreninin ardından, ikinci bir anma töreni de olayın gerçekleştiği saat 17.00’de eski belediye başkanı Christian Ude’nin katılımıyla aynı yerde gerçekleşecek.

SALDIRGAN İNTİHAR ETMİŞTİ

Aşırı sağcı olduğu ortaya çıkan 18 yaşındaki saldırgan David Sonbody’nin kurşunlarına hedef Türkiye kökenli Can Leyla (14), Selçuk Kılıç (15), Sevda Dağ (45), Hüseyin Dayıcık (17) ile Guiliano Kollmann (19), Roberto Rafael (15), Armela Segashi (14) Sabine S. (14) ve Dijamant Zabergja olay yerinde yaşamını yitirmişti. Saldırgan ise bir süre kaçmaya çalışmış, ancak yakalanacağını anlayınca intihar etmişti. Irkçı saldırıya maruz kalan genç insanların ölümü tüm dünyada infial yaratmıştı.