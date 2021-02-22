Münih fuarı mayısa ertelendi

PANDEMİNİN en fazla etkilediği sektörlerden biri de fuarcılık oldu. Münih fuarı, bazı etkinlikleri ikinci kez ertelemek zorunda kaldı. Dünyanın en büyük sergi alanlarından birine sahip olan Riem Fuar İşletmesi, şubat, mart ve nisan aylarında yapılması planlanan fuarları gelecek yıla erteledi. Geçen yıldan bu yılın başlarına alınan Transport ve Tekstil Fuarları ikinci kez ertelenerek mayıs ayına kaldı. Bu yılın şubat ayından nisana ertelenen turizm ve mücevherat fuarları ise tekrar ertelenerek gelecek yılın Şubat ayına bırakıldı.



İNTERNET ÜZERİNDEN TANITILDI

Alanında dünyanın en büyüğü sayılan şubat ayındaki İSPO spor fuarı önceleri hybrid şekilde yapılmak istendi, ancak korona vakaları artınca sadece dijital ortamda gerçekleşti, aralarında çok sayıda Türk firmasının da bulunduğu katılımcılar ürünlerini internet üzerinden tanıtabildi. Mart ayındaki dünyaca ünlü moda, bahçecilik ile el sanatları fuarları tamamen iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Nisan ayının düğün ve reklamcılık fuarlarının da gelecek yıl yapılacağı duyuruldu.

3 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYO

Bundan sonra yerinde yapılacak ilk fuarın 19–20 Mayıs tarihlerinde planlanan Performance Days, Functional Fabric Fair isimli tekstil fuarı olacağı duyuruldu. 4 Mayıs tarihine ertelenen Uluslararası Transport Fuarı ise sadece online olarak dijital ortamda yapılacak. Dünyanın en büyük fuarlarından olan Münih Fuarı, yılda aralarında çok sayıda Türk şirketinin de bulunduğu 50 bin katılımcı ile otomobil sektöründen inşaata, turizmden tekstil üretimine 200 farklı fuara ev sahipliği yapıyor, 3 milyon dolayında ziyaretçi ağırlıyor.