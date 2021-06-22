Mülteciler TIR’lara gizlice binip sınırı geçiyor

AVRUPA’nın en büyük korkusunun sığınmacı sorunu olduğunu belirten Çelik, mültecilerin, mal taşıyan TIR’ları kullanarak sınırlardan geçiş yaptıklarını söyledi: “İstanbul’dan Avrupa’ya gelen TIR’larımız Sırbistan ve Hırvatistan gümrüğüne geldiğinde, mülteciler brandaları kesip bir şekilde içeriye giriyor. Gümrük kontrolünde malların arasına saklanan mülteciler yüzünden zorluklar çekmekteyiz. Sırbistan ve Hırvatistan devlet yetkililerine konuyu bildirdik fakat bu konuda bir yanıt alamadık.” TIR şoförlerinin bilgisi dahilinde gerçekleşen sızmalar nedeniyle şirketlerin de zorluklar yaşadıklarını kaydeden Çelik, mültecinin yakalanması durumunda şirketlerin sanki insan kaçakçısı gibi algılanacaklarını söyledi. Barsan Global Lojistik Almanya Genel Müdürü Ahmet Ümit Çelik ve Müdür Yardımcısı Fatih Tekeli

‘PERSONEL SIKINTISI VAR’

Barsan Global Lojistik, Almanya’da 9 ofiste 200 personeliyle hizmet veriyor. Toplam 4 bin 500 çalışanı bulunan ve Türk plakalı 950 TIR’la 6 kıtaya taşımacılık yapan şirket, çoğunluğunu sanayi malzemelerinden oluşan ürünler taşıyor. Sektörde personel sıkıntısı yaşandığını belirten Çelik, “Şirketimizin ofislerinde ve depolarında çalışacak Türk işçisi ve meslek eğitimi almak isteyen başarılı Türk gençleri bulmakta zorlanıyoruz. Almancası yeterli olmayanlara da iş imkânı sunuyoruz. Ortaokul ve liselerden mezun olup meslek yeri bulmayan Türk gençlerine meslek eğitimi vereceğiz” dedi.