Mühimmat çalan polisler hâkim karşısında

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DRESDEN Bölge Mahkemesi’nde başlayan duruşmada 34 yaşındaki polis özel tim komandosu Max F., 51 yaşındaki Saksonya Eyalet Asayiş Dairesi komiseri Mario W. ve 48 yaşındaki atış eğitmeni Lars L. sanık sandalyesinde yer aldı. Dresden Savcılığı, sanıklar hakkında diğer suçların yanı sıra rüşvet alıp vermekle de suçluyor. Ancak iddianame okunmadı. Mahkeme Başkanı Thomas Mrodzinsky, Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi’nden gelen bir mektup olduğunu ancak kamuya açık davada bunu okuyamayacağını belirtti. Bunun üzerine iki savunma avukatı ve savcılık bürosundan bir savcı, izleyicilerin dışarıda bırakılmasını talep etti. Hâkim, devlet güvenliğinin tehlikeye atılamayacağını ve ‘faillerin bilgi edinme’ riski bulunduğunu, bu tür bilgilerin gizliliğinin önemli olduğunu ifade etti. Bunun üzerine gazeteciler ve seyirciler mahkeme salonunu terk etmek zorunda kaldı.

İsmini açıklamayan bir güvenlik yetkilisi Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Saksonya Eyalet Asayiş Dairesi’nin, sanığın kamuoyunun henüz farkında olmadığı daha fazla yapısal hatayı ortaya çıkarmasından çekindiğini belirtti. Bu nedene duruşmanın gizliliğinin istendiğini söyledi. Sol Parti Saksonya Meclis Grubu Başkanı Rico Gebhardt, bu gizliliğin daha fazlası olduğu anlamına geldiğini kaydetti.