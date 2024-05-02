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Mühimmat çalan polisler hâkim karşısında

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#ALMANYA#Mühimmat#Polis
Mühimmat çalan polisler hâkim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 09:25

Almanya’nın Saksonya Polis Teşkilatı’nda mühimmat skandalı yaşandı. Dresden’deki Eyalet Kriminal Soruşturma Bürosu çalışanlarının 14 bin 500’den fazla mermi çaldığı ve bunların bir kısmını özel bir atış poligonunda kullandığı iddia ediliyor. Şüpheli polislerin davası başladı, ancak soruşturma ve yargılamanın detayları gizli kalacak.

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DRESDEN Bölge Mahkemesi’nde başlayan duruşmada 34 yaşındaki polis özel tim komandosu Max F., 51 yaşındaki Saksonya Eyalet Asayiş Dairesi komiseri Mario W. ve 48 yaşındaki atış eğitmeni Lars L. sanık sandalyesinde yer aldı. Dresden Savcılığı, sanıklar hakkında diğer suçların yanı sıra rüşvet alıp vermekle de suçluyor. Ancak iddianame okunmadı. Mahkeme Başkanı Thomas Mrodzinsky, Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi’nden gelen bir mektup olduğunu ancak kamuya açık davada bunu okuyamayacağını belirtti. Bunun üzerine iki savunma avukatı ve savcılık bürosundan bir savcı, izleyicilerin dışarıda bırakılmasını talep etti. Hâkim, devlet güvenliğinin tehlikeye atılamayacağını ve ‘faillerin bilgi edinme’ riski bulunduğunu, bu tür bilgilerin gizliliğinin önemli olduğunu ifade etti. Bunun üzerine gazeteciler ve seyirciler mahkeme salonunu terk etmek zorunda kaldı.
İsmini açıklamayan bir güvenlik yetkilisi Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Saksonya Eyalet Asayiş Dairesi’nin, sanığın kamuoyunun henüz farkında olmadığı daha fazla yapısal hatayı ortaya çıkarmasından çekindiğini belirtti. Bu nedene duruşmanın gizliliğinin istendiğini söyledi. Sol Parti Saksonya Meclis Grubu Başkanı Rico Gebhardt, bu gizliliğin daha fazlası olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

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#ALMANYA#Mühimmat#Polis

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