MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMoto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti
GeriAvrupa Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 31.05.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti

İsviçreli Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier, İtalya'daki sıralama turları sırasında üç motorsikletin kazaya karışması sonrası hayatını kaybetti.

Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti
Moto3'te, 19 yaşındaki sürücü geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti. Kaza, İtalya'daki yarışın sıralama turlarında yaşandı. Jason Dupasquier, virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yere düştü.
Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti
HAYATINI KAYBETTİ
Aldığı darbelerin ardından yerde hareketsiz kalan İsviçreli sürücü hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki yarışçı, ameliyata alınsa da kurtarılamadı. İsviçreli sürücü, geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamıştı.
Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi