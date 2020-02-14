Modanın kalbi bu hafta Londra’da atacak

Hüseyin Çağlayan

Hem moda endüstrisinin temsilcileri hem de halka kapılarını açan Londra Moda Haftası’nın ikinci günü kolleksiyonunu podyuma çıkaracak ilk Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu olacak. Çalışmalarını Londra’da sürdüren İstanbul doğumlu modacı çağdaş kadın giyiminde önemli seslerden biri olarak tanımlanan Fındıkoğlu’nun tasarımları Londra’nın en ünlü mağazalarında satılıyor.

Bora Aksu

TIME EN İYİ MODACI İLAN ETMİŞTİ

Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek ünlü futbolcu David Beckham’ın eşi Victoria Beckham’ın defilesinin ardından saat 11.00’de sınırları zorlamasıyla ve yenilikçi yaklaşımıyla tanınan, Kıbrıs Türkü asıllı İngiliz modacı Hüseyin Çağlayan kendi markası ‘Chalayan’ı, mankenler eşliğinde sergileyecek. Time dergisi Hüseyin Çağlayan’ı, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 modacısından biri ilan etmişti. Tasarımlarını sergileyecek diğer Türk modacılar Erdem Moralıoğlu ve Bora Aksu’nun yeni koleksiyonlarını sunacağı defileler ise pazartesi günü yapılacak. Erdem Moralıoğlu’nun, saat 11.00’de, Bora Aksu’nun ise saat 12.00’de ilkbahar/yaz tasarımları görücüye çıkacak.

Erdem Moralıoğlu

BU YILKİ TEMA POZİTİF MODA

Bu yılki organizasyonun teması ‘pozitif moda’ olarak belirlendi. ‘Pozitif Moda Tasarımcısı Sergisi’ de modaseverlerin yeni markaları keşfedebileceği bir yer olarak düşünüldü. Londra Moda Haftası’nın son günü 18 Şubat’ta da, Kraliçe II. Elizabeth adına verilen ‘İngiliz Tasarım Ödülü’ sahibine verilecek. Bu yılki ödüle Alighieri markasının kurucusu, mücevher tasarımcısı Rosh Mantani layık görüldü. Ödülü Kraliçe II. Elizabeth adına, kızı Prenses Anne’in vereceği açıklandı. Kraliçe II. Elizabeth, 20 Şubat 2018’de Londra Moda Haftası’na ilk kez bizzat katılarak ödülünü kendi eliyle vermişti.





MEDUSA’NIN HAREM ZİYARETİ VE AW20 DEFİLESİ

Londra Moda Haftası kapsamında, tasarımcı Emre Tamer, ‘Medusa’nın Harem Ziyareti’ koleksiyonuyla defileye çıkacak. 15 Şubat’ta Millenium Gloucester Hotel’de düzenlenecek defilede, Alman oyuncu Wilma Elles, 2018 Türkiye güzeli Şevval Sahin, ‘X Factor’ finalisti İngiliz top model Chloe Jasmine ile çok sayıda ünlü ismin podyuma çıkacağı belirtildi. ATCA Başkanı Zeynep Ober’in danışmanlığı ve katkılarıyla gerçekleşecek defilede, Türkiye’nin de tanıtımı yapılacak. 16 Şubat’ta Victoria House’da yapılacak olan etkinlikte ‘Y Plus’ markasının direktörü ve kurucusu Yakup Biçer ‘Pehlivan’ adlı koleksiyonunu modaseverlerle buluşturacak. ‘Y Plus By Yakup Biçer AW20’ adlı defilesi sıra dışı tasarımlarıyla Londra’da moda dünyasına renk katacak.