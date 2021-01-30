Moda 2 yıl kaybetti, 2022’ye hazırlanıyoruz

ALGININ insanların hayatını bir bütün olarak etkilediğine işaret eden Aynur Pektaş “Artık geceler düzenlenmiyor, düğünler yapılamıyor, davetler verilemiyor ve eğlence sektörü de durdu. Tüm bu sosyal aktivitelerin durması insanların giyimini derinden etkiledi” dedi.

‘TÜM SİPARİŞLER GERİ ÇEKİLDİ’

Moda sektörünün iki yılı kaybettiğini belirten Pektaş “Defile ve fuarlar yapılamıyor. Ben Avrupa ve Dubai’de düzenlenecek fuarlara ve defilelere katılacaktım. Onlar da iptal oldu. Korona salgını öncesi alınan tüm siparişler de geri çekildi” dedi. Salgın döneminde internet üzerinden kıyafetlerin satıldığını ancak gece kıyafetleri ve gelinlik satışlarının ise durduğunu belirten Pektaş “Tasarımcılar gece elbiseleri tasarlamak yerine maske tasarımına yöneldiler. Biz de korona salgını boyunca ayakta kalabilmek için maske ürettik” dedi.

STANDART KUMAŞ ÜRETİLİYOR

Korona döneminde kumaş üreticilerinin de özellikli kumaş yerine standarta yöneldiğine dikkat çeken Pektaş “Kumaşçılar da artık standart çalışıyor. Çünkü bu dönemde kimse farklı ve özellikli kumaş derdinde değil. Tekstil sektöründe ciddi işten çıkarmalar yaşanıyor. Ayakta duranlar ise küçük çapta siparişler almıyorlar” dedi. Moda sektörünün 2022 yılında yeniden toparlanacağını ve normale döneceğine inandığını söyleyen Pektaş “Sektör kendini buna göre konumlandırdı” dedi.





‘BAHAR VE YAZA HAZIRLIK YAPILMALI’

Almanya’da tekstil sektörü özellikle aralık ayından beri uygulanan kapanma nedeniyle ciddi şekilde olumsuz etkilendi. Uzmanlar perakendecilerin ciddi maddi sıkıntı yaşayacağına dikkat çekerken “Mağazaların depoları ve rafları dolu. Noel ve yılbaşı öncesi kapanmanın yaşanması perakendecileri hazırlıksız yakaladı. Eldeki ürünleri maliyetinin altında elden çıkarmak durumunda kalacaklar. Çünkü baharlık ve yazlık ürünler için hem dükkânlarını boşaltmak hem de yeni ürün almak için mali kaynağa ihtiyaçları var. Kışlık ürünlerin alıcısını bulmak çok zor. Önümüzdeki bahar ve yaza hazırlık yapılmalı” dedi.