Misafir işçilerin çocukları Rotterdam’ın geleceği

TOPLANTIYA, İşçi Partisi/Yeşil Sol Grubu’ndan iki milletvekili, Müslüman kökenli yabancıların oluşturduğu DENK Partisi yetkilileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nde Rotterdam şehrinin savaştan sonra yeniden inşasında çok önemli bir rol oynayan misafir işçilerin katkılarını, çalışmalarını ve çabalarını anmak ve onurlandırmak için Afrikaanderpark’taki Misafir İşçi Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ön programda kendisi de bir misafir işçi çocuğu olan Belediye Başkan Yardımcısı Faouzi Achbar (Refah, Toplum, Spor ve Dijital Kapsayıcılıktan sorumlu), o dönemdeki tüm misafir işçilerin temsilcileri adına üç eski misafir işçiye törende teşekkür etti. Misafir Anıtı Çalışma Grubu Başkanı Zeki Baran ise burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



‘HER BEŞ KİŞİDİN BİRİ..’

“Birinci kuşak bizlere kalıcı bir miras bıraktı. 1960-1974 yılları arasında Yunanistan, Portekiz, İtalya, İspanya, eski Yugoslavya, Türkiye ve Fas gibi ülkelerden binlerce genç insan Rotterdam’da çalışmak üzere davet edildi. Bugün, bu öncülerin torunları olan yaklaşık 120 bin kişi Rotterdam’da (her 5 kişiden biri) yaşıyor. Birinci kuşak işçiler sıkı çalışmaları ile İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra şehrin yeniden inşasına katkıda bulundu ve Rotterdam’ın bugünkü haline gelmesine yardımcı oldu. Birliğe Çağrı Etkinliği düzenleyen Misafir İşçi Anıtı Çalışma grubu, entegrasyon ve kimlik etrafındaki mevcut siyasi iklimin cesaret kırıcı ve incitici olabileceğine dikkati çekmekte. Göçmen kökenli insanların toplumun her düzeyinde katkıda bulunduğu bir gerçektir. Kamu yöneticilerinden kaldırım taşı ustalarına, bilim adamlarından sanatçılara ve öğretmenlerden sağlık hizmeti çalışanlarına kadar buna her gün şahit oluyoruz. Bu çeşitlilik Rotterdam’ın gücüdür. İlk misafir işçilerin torunları bile şimdi şehrin ilkokullarına, spor kulüplerine ve iş yerlerine damgasını vuruyor. Misafir işçilerin çocukları spor ve girişimcilik gibi birçok alanda uluslararası düzeyde kenti temsil ediyor. Onlar Rotterdam’ın geleceğidir. Bunun temelleri birinci kuşak tarafından inşa edildi.”